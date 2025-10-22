Солнце выжжет Землю: ученые предсказали, когда жизнь полностью исчезнет

Ученые из NASA и Университета Тохо (Япония) прогнозируют, что Солнце уничтожит жизнь на Земле через миллиард лет в результате постепенной эволюции Солнца. По их расчетам, атмосфера потеряет кислород, океаны высохнут, и жизнь на Земле полностью исчезнет, поскольку человечество не сможет существовать в таких условиях.

Как сообщает LAD Bible, команда ученых из NASA и Университета Тохо в Японии провела масштабное компьютерное моделирование, чтобы определить, когда жизнь на Земле полностью исчезнет.

Исследование под названием Future Lifespan of Earth's Oxygenated Atmosphere опиралось на более 400 тысяч симуляций, которые показали — в результате эволюции Солнца атмосфера планеты потеряет кислород, а океаны постепенно испарятся.

По расчетам, конец эпохи жизни может наступить примерно в 1 000 002 021 году. К этому времени Солнце станет настолько горячим, что превратит Землю в безжизненную пустыню, похожую на Меркурий.

Відео дня

Ведущий автор исследования, профессор Казуми Одзаки, пояснил, что "со временем уровень O₂ в воздухе уменьшится до критического, и даже микроорганизмы не смогут выжить".

Как эволюция Солнца приведет к концу света

Процесс исчезновения жизни, по словам ученых, не будет мгновенным. Это не сценарий голливудского фильма, а медленное, но неотвратимое преобразование.

По мере того, как Солнце будет стареть, его яркость и температура будут расти. Из-за этого фотосинтез станет невозможным, концентрация кислорода снизится, а климат превратится в адский.

"Продолжительность жизни биосферы Земли напрямую зависит от увеличения яркости Солнца. Это естественный, но неизбежный процесс", — подчеркнул Одзаки.

Исследователи уточнили, что человечество не сможет существовать до финального этапа исчезновения атмосферы. Еще за сотни миллионов лет до этого планета станет слишком горячей для выживания.

Признаки катастрофы уже заметны

Ученые отмечают, что некоторые процессы, которые впоследствии вызовут конец света, можно наблюдать уже сегодня.

Среди ранних предупредительных сигналов:

рост солнечной активности, в частности вспышки и выбросы корональной массы;

глобальное потепление и ускоренное таяние ледников;

уменьшение содержания кислорода в атмосфере из-за изменения климата.

По словам ученых, антропогенное воздействие — сжигание ископаемого топлива и вырубка лесов — только ускоряет природные процессы, которые обусловливает эволюция Солнца.

Моделирование NASA: когда жизнь полностью исчезнет

В исследовании NASA подчеркивается, что через миллиарды лет Солнце продолжит расширяться и излучать все больше тепла. Этот процесс изменит баланс в климатической системе Земли, что приведет к постепенному исчезновению озонового слоя, воды и биосферы.

Модели показывают, что поверхность планеты станет настолько горячей, что жизнь на Земле полностью исчезнет, даже если некоторые микроорганизмы смогут временно приспособиться к экстремальным условиям.

"Если виды не научатся существовать без кислорода, все живое неизбежно исчезнет через миллиард лет", — отметил профессор Одзаки.

Почему конец света неизбежен

Ученые напоминают, что эволюция Солнца является закономерным этапом развития звезды. Сейчас оно находится на середине своего жизненного цикла. Через несколько миллиардов лет оно превратится в красного гиганта, который поглотит ближайшие планеты, включая Меркурий и Венеру.

Хотя Земля, вероятно, не будет физически разрушена, ее поверхность станет абсолютно непригодной для жизни.

Некоторые астрономы прогнозируют, что к этому времени человечество может попытаться покинуть родную планету, но даже колонизация Марса не спасет вид от глобального упадка.

Что уже сегодня указывает на начало изменений

Несмотря на отдаленные временные рамки, ученые уже сейчас фиксируют изменения, свидетельствующие о долговременной трансформации Солнца:

растет количество солнечных бурь и выбросов корональной массы;

магнитное поле Земли постепенно ослабевает;

климатические колебания становятся более интенсивными.

Эти факторы являются косвенными последствиями активности Солнца, медленно изменяющей энергетический баланс планеты.

Человечество имеет ограниченное время

Ученые заключают: даже если конец света произойдет не скоро, и Солнце уничтожит жизнь на Земле только через миллиард лет, условия для цивилизации могут стать критическими значительно раньше.

Повышение температуры, деградация атмосферы и дефицит воды сделают планету непригодной для жизни уже через несколько сотен миллионов лет.

Как сообщал Фокус, Солнце медленно просыпается и становится слишком активным.

Фокус также писал, что вода на Земле может быть старше Солнца.