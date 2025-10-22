Сонце випалить Землю: вчені передбачили, коли життя повністю зникне

Вчені з NASA та Університету Тохо (Японія) прогнозують, що Сонце знищить життя на Землі через мільярд років унаслідок поступової еволюції Сонця. За їхніми розрахунками, атмосфера втратить кисень, океани висохнуть, і життя на Землі повністю зникне, оскільки людство не зможе існувати в таких умовах.

Як повідомляє LAD Bible, команда вчених з NASA і Університету Тохо у Японії провела масштабне комп’ютерне моделювання, щоб визначити, коли життя на Землі повністю зникне.

Дослідження під назвою Future Lifespan of Earth’s Oxygenated Atmosphere спиралося на понад 400 тисяч симуляцій, які показали — унаслідок еволюції Сонця атмосфера планети втратить кисень, а океани поступово випаруються.

За розрахунками, кінець епохи життя може настати приблизно у 1 000 002 021 році. До цього часу Сонце стане настільки гарячим, що перетворить Землю на безжиттєву пустелю, схожу на Меркурій.

Провідний автор дослідження, професор Казумі Одзакі, пояснив, що "з часом рівень O₂ у повітрі зменшиться до критичного, і навіть мікроорганізми не зможуть вижити".

Відео дня

Як еволюція Сонця призведе до кінця світу

Процес зникнення життя, за словами науковців, не буде миттєвим. Це не сценарій голлівудського фільму, а повільне, але невідворотне перетворення.

У міру того, як Сонце старітиме, його яскравість та температура зростатимуть. Через це фотосинтез стане неможливим, концентрація кисню знизиться, а клімат перетвориться на пекельний.

"Тривалість життя біосфери Землі напряму залежить від збільшення яскравості Сонця. Це природний, але неминучий процес", — наголосив Одзакі.

Дослідники уточнили, що людство не зможе існувати до фінального етапу зникнення атмосфери. Ще за сотні мільйонів років до цього планета стане надто гарячою для виживання.

Ознаки катастрофи вже помітні

Науковці зауважують, що деякі процеси, які згодом спричинять кінець світу, можна спостерігати вже сьогодні.

Серед ранніх попереджувальних сигналів:

зростання сонячної активності, зокрема спалахи та викиди корональної маси;

глобальне потепління та прискорене танення льодовиків;

зменшення вмісту кисню в атмосфері через зміну клімату.

За словами вчених, антропогенний вплив — спалювання викопного палива та вирубування лісів — лише пришвидшує природні процеси, які зумовлює еволюція Сонця.

Моделювання NASA: коли життя повністю зникне

У дослідженні NASA підкреслюється, що через мільярди років Сонце продовжить розширюватися й випромінювати дедалі більше тепла. Цей процес змінить баланс у кліматичній системі Землі, що призведе до поступового зникнення озонового шару, води та біосфери.

Моделі показують, що поверхня планети стане настільки гарячою, що життя на Землі повністю зникне, навіть якщо деякі мікроорганізми зможуть тимчасово пристосуватися до екстремальних умов.

"Якщо види не навчаться існувати без кисню, усе живе неминуче зникне через мільярд років", — зазначив професор Одзакі.

Чому кінець світу неминучий

Науковці нагадують, що еволюція Сонця є закономірним етапом розвитку зорі. Зараз воно перебуває на середині свого життєвого циклу. Через кілька мільярдів років воно перетвориться на червоного гіганта, який поглине найближчі планети, включно з Меркурієм і Венерою.

Хоча Землю, ймовірно, не буде фізично зруйновано, її поверхня стане абсолютно непридатною для життя.

Деякі астрономи прогнозують, що до цього часу людство може спробувати покинути рідну планету, але навіть колонізація Марса не врятує вид від глобального занепаду.

Що вже сьогодні вказує на початок змін

Попри віддалені часові межі, вчені вже зараз фіксують зміни, що свідчать про довготривалу трансформацію Сонця:

зростає кількість сонячних бур і викидів корональної маси;

магнітне поле Землі поступово слабшає;

кліматичні коливання стають інтенсивнішими.

Ці фактори є непрямими наслідками активності Сонця, що повільно змінює енергетичний баланс планети.

Людство має обмежений час

Науковці підсумовують: навіть якщо кінець світу відбудеться не скоро, і Сонце знищить життя на Землі лише через мільярд років, умови для цивілізації можуть стати критичними значно раніше.

Підвищення температури, деградація атмосфери та дефіцит води зроблять планету непридатною для життя вже через кілька сотень мільйонів років.

Як повідомляв Фокус, Сонце повільно прокидається і стає занадто активним.

Фокус також писав, що вода на Землі може бути старшою за Сонце.