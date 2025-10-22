Разгадана тайна священных островов в зловещем озере Африки: какие сокровища нашли ученые

Исследователи поделились фото островов, скрывающихся в мутных водах эфиопского озера. Ученые считают, что острова хранят множество многовековых реликвий и мумифицированных императоров.

Фото островов Дек и Дага, скрывающихся в мутных, заросших водорослями водах эфиопского озера Тана, было сделано астронавтом в 2017 году. На обоих островах расположены важные монастыри, в том числе место захоронения пяти мумифицированных императоров, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На фото изображена пара островов в мутных зеленых водах крупного африканского озера. Исследователи отмечают, что на обоих островах находятся монастыри, где хранятся важные религиозные реликвии, в том числе останки нескольких древних императоров.

Відео дня

Известно, что два острова, Дек и Дага, расположены в крупнейшем водоеме Эфиопии – озере Тана, средняя площадь поверхности которого составляет около 3100 квадратных километров. К слову, озеро также внесено в список биосферных заповедников ЮНЕСКО и расположено на Эфиопском нагорье, на высоте около 1770 метров над уровнем моря. Его максимальная глубина достигает около 15 метров.

Предыдущие исследования уже показали, что водоем образовался около 5 миллионов лет назад, когда вулканическая активность перегородила ряд древних рек. Сегодня озеро является основным источником Голубого Нила – притока длиной 1450 километров, протекающего через Эфиопию и Судан.

Что касается островов, Дек имеет ширину около 7,5 километра в самой широкой точке и население около 5000 человек; максимальная ширина Дага достигает около 1,6 километра, а сам остров не является постоянно заселенным.

С высоты птичьего полета острова резко выделяются на фоне безвкусного молочно-зеленого озера, которое, по данным Обсерватории Земли NASA, является результатом цветения водорослей, активно питающихся питательными веществами из сельскохозяйственных стоков и сточных вод.

Исследователи отмечают, что Дек – рай для сельского хозяйства благодаря богатым питательными веществами вулканическим почвам и обильным осадкам, что обусловлено его расположением в зоне внутритропической конвергенции. В результате большая часть поверхности острова была превращена в сельскохозяйственные поля, выглядящие сверху светло-коричневыми и красными. Основными культурами здесь являются:

кукуруза;

просо;

кофе;

манго.

Но самыми интересными достопримечательностями этих двух островов являются монастыри, которые сложно разглядеть из космоса. По словам ученых, более чем на половине из 3 или более островов озера Тана есть как минимум одна церковь или монастырь. Считается, что эти религиозные объекты были созданы отчасти для защиты самых ценных реликвий и сокровищ Эфиопии во время войн.

Так, на острове Дек расположены минимум пять церквей, а также монастырь Нарга Селассие 18 века – он украшен потрясающими картинами, рассказывающими об истории эфиопии. На острове Дага находится более важный монастырь, называемый Дага Эстифанос, или "Святой Стефан Дагский", который датируется 8 веком.

Кроме того, тут хранятся мумифицированные останки по меньшей мере пяти эфиопских императоров, правивших в периоды с 1270 по 1730 год. Каждый из них представлен туристам в специальных гробах со стеклянными стенками, вместе с коронами, свитками и другими артефактами времен правления.

Напомним, ранее мы писали о том, что инженер-химик из Техаса утверждает, что нашел Эдемский сад: он находится в Эфиопии.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какой археологический памятник самый древний в мире.