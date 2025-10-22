Розгадано таємницю священних островів у зловісному озері Африки: які скарби знайшли вчені

Дослідники поділилися фото островів, що ховаються в каламутних водах ефіопського озера. Вчені вважають, що острови зберігають безліч багатовікових реліквій і муміфікованих імператорів.

Фото островів Дек і Дага, що ховаються в каламутних, зарослих водоростями водах ефіопського озера Тана, було зроблено астронавтом у 2017 році. На обох островах розташовані важливі монастирі, зокрема місце поховання п'яти муміфікованих імператорів, пише Live Science.

На фото зображено пару островів у каламутних зелених водах великого африканського озера. Дослідники зазначають, що на обох островах розташовані монастирі, де зберігаються важливі релігійні реліквії, зокрема останки кількох стародавніх імператорів.

Відомо, що два острови, Дек і Дага, розташовані в найбільшій водоймі Ефіопії — озері Тана, середня площа поверхні якого становить близько 3100 квадратних кілометрів. До слова, озеро також внесено до списку біосферних заповідників ЮНЕСКО і розташоване на Ефіопському нагір'ї, на висоті близько 1770 метрів над рівнем моря. Його максимальна глибина сягає близько 15 метрів.

Попередні дослідження вже показали, що водойма утворилася близько 5 мільйонів років тому, коли вулканічна активність перегородила низку стародавніх річок. Сьогодні озеро є основним джерелом Блакитного Нілу — притоки завдовжки 1450 кілометрів, що протікає через Ефіопію та Судан.

Що стосується островів, Дек має ширину близько 7,5 кілометра в найширшій точці та населення близько 5000 осіб; максимальна ширина Дага сягає близько 1,6 кілометра, а сам острів не є постійно заселеним.

З висоти пташиного польоту острови різко виділяються на тлі позбавленого смаку молочно-зеленого озера, яке, за даними Обсерваторії Землі NASA, є результатом цвітіння водоростей, які активно живляться поживними речовинами з сільськогосподарських стоків і стічних вод.

Дослідники зазначають, що Дек — рай для сільського господарства завдяки багатим поживними речовинами вулканічним ґрунтам і рясним опадам, що зумовлено його розташуванням у зоні внутрішньотропічної конвергенції. У результаті більша частина поверхні острова була перетворена на сільськогосподарські поля, які виглядають зверху світло-коричневими й червоними. Основними культурами тут є:

кукурудза;

просо;

кава;

манго.

Але найцікавішими пам'ятками цих двох островів є монастирі, які складно розгледіти з космосу. За словами вчених, більш ніж на половині з 3 або більше островів озера Тана є щонайменше одна церква або монастир. Вважається, що ці релігійні об'єкти були створені частково для захисту найцінніших реліквій і скарбів Ефіопії під час воєн.

Так, на острові Дек розташовано щонайменше п'ять церков, а також монастир Нарга Селассіє 18 століття — він прикрашений приголомшливими картинами, що розповідають про історію Ефіопії. На острові Дага розташований більш важливий монастир, відомий як Дага Естіфанос, або "Святий Стефан Дагський", який датується 8 століттям.

Крім того, тут зберігаються муміфіковані останки щонайменше п'яти ефіопських імператорів, які правили в періоди з 1270 по 1730 рік. Кожен із них представлений туристам у спеціальних трунах зі скляними стінками, разом із коронами, сувоями та іншими артефактами часів правління.

