Серьезная ошибка: новое исследование выявило расхождения в датировке древнего извержения

Недавнее исследование указывает на то, что масштабное извержение вулкана Минойской Теры, известной сегодня как Санторини, произошло не во время правления Яхмоса I, а раньше. Это открытие существенно меняет представление историков о событиях в Эгейском регионе, Анатолии и Египте в бронзовом веке.

Ученые проанализировали археологические материалы, связанные с поздней 17-й и ранней 18-й династиями Египта. Исследовательская группа под руководством экспертов, среди которых археолог Кристофер Бронк Рамси и египтолог Томас Шнайдер, проанализировала несколько ключевых артефактов, пишет Heritage Daily.

Ученые исследовали линялый кирпич с королевским картушем Яхмоса из Абидоса, льняной саван, связанный с королевой Сатджехути, и деревянные погребальные фигурки, обнаруженные в Фивах. Эти предметы проверили с помощью радиоуглеродного датирования, а результаты сравнили с существующими данными об извержении Теры.

Результаты выявили поразительное расхождение. Радиоуглеродные даты вулканического события оказались значительно древнее дат египетских артефактов, что указывает на то, что извержение, вероятно, произошло до начала 18-й династии — возможно, во время Второго переходного периода в Египте.

Это противоречит древним представлениям о связи между извержением и началом Нового царства, которая когда-то считалась необходимой для синхронизации региональных хронологий. Именно извержение разрушило минойское поселение Акротири и соседние острова, вызвав землетрясения и цунами, которые достигли побережья Крита.

По мнению авторов, предыдущие попытки связать так называемую "Стелу бури Яхмоса" в Карнаке с извержением вулкана Тера больше не являются обоснованными. Надпись описывает сильные ливни в Фивах, однако гиперзасушливый климат региона делает такую погоду почти невозможной.

Исследователи отмечают, что периодические дожди на юге Египта происходят из Красноморской котловины — погодной системы, простирающейся к северу от африканского муссона, — а не от средиземноморских явлений, таких как извержение Теры.

Эта переинтерпретация демонстрирует важность уточнения хронологических рамок для лучшего понимания взаимодействия между древними цивилизациями.

