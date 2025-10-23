Серйозна помилка: нове дослідження виявило розбіжності у датуванні древнього виверження

Недавнє дослідження вказує на те, що масштабне виверження вулкана Мінойської Тери, відомої сьогодні як Санторіні, відбулося не під час правління Яхмоса I, а раніше. Це відкриття суттєво змінює уявлення істориків про події в Егейському регіоні, Анатолії та Єгипті в бронзовій добі.

Вчені проаналізували археологічні матеріали, пов'язані з пізньою 17-ю та ранньою 18-ю династіями Єгипту. Дослідницька група під керівництвом експертів, серед яких археолог Крістофер Бронк Рамсі та єгиптолог Томас Шнайдер, проаналізувала кілька ключових артефактів, пише Heritage Daily.

Вчені дослідили линяну цеглину з королівським картушем Яхмоса з Абідоса, лляний саван, пов'язаний з королевою Сатджехуті, та дерев'яні похоронні фігурки, виявлені в Фівах. Ці предмети перевірили за допомогою радіовуглецевого датування, а результати порівняли з існуючими даними про виверження Тери.

Результати виявили разючу розбіжність. Радіовуглецеві дати вулканічної події виявилися значно давнішими за дати єгипетських артефактів, що вказує на те, що виверження, ймовірно, відбулося до початку 18-ї династії — можливо, під час Другого перехідного періоду в Єгипті.

Це суперечить давнім уявленням про зв'язок між виверженням і початком Нового царства, який колись вважався необхідним для синхронізації регіональних хронологій. Саме виверження зруйнувало мінойське поселення Акротірі та сусідні острови, викликавши землетруси та цунамі, які досягли узбережжя Криту.

На думку авторів, попередні спроби пов'язати так звану "Стелу бурі Яхмоса" в Карнаку з виверженням вулкана Тера більше не є обґрунтованими. Напис описує сильні зливи в Фівах, проте гіперпосушливий клімат регіону робить таку погоду майже неможливою.

Дослідники зазначають, що періодичні дощі на півдні Єгипту походять з Червономорської улоговини — погодної системи, що простягається на північ від африканського мусону, — а не від середземноморських явищ, таких як виверження Тери.

Ця переінтерпретація демонструє важливість уточнення хронологічних рамок для кращого розуміння взаємодії між стародавніми цивілізаціями.

