Раскрыт секрет эволюционного успеха змей: впервые показано, как они наносят смертельные укусы

Исследователи впервые показали замедленную съемку, показывающую укусы змей вживую. Ранее нам не удавалось наблюдать ничего подобного.

Змеи — древние рептилии, живущие на Земле более 60 миллионов лет и владеющие химическим оружием, отчасти обязаны своим эволюционным успехом эффективности своих укусов, которые наносят с поразительной скоростью, прежде чем добыча успеет убежать, пишет Science Alert.

По словам соавтора исследования, профессора Школы биологических наук Университета Монаша Алистера Эванса, их новая с коллегами работа раскрывает то, как именно работают укусы змей, в поразительных подробностях. Отметим, что это крупнейшее на сегодняшний день исследование такого рода — в нем используются передовые видеотехнологии, чтобы показать, как разные виды змей выработали совершенно разные стратегии нанесения смертельных укусов.

Відео дня

Сколько змей живет на Земле

Сегодня на планете обитает около 4000 видов змей и около 600 из них ядовиты. Еще в 1950-х годах, когда появились высокоскоростная фотография и кинематография, ученые начали визуально регистрировать укусы змей, чтобы лучше понять их.

С тех пор технологии значительно усовершенствовались, что позволило ученым гораздо более детально фиксировать и изучать укусы ядовитых змей. Например, предыдущие исследования показали четкие различия между укусами для захвата добычи и укусами для защиты. Однако большинство последних исследований укусов змей были ограничены рядом факторов:

укусы снимались лишь одной камерой — данные ограничены лишь видом сбоку;

низкое разрешение записей, сделанных в полевых условиях при слабом освещении;

ограничены одним видом змей или ограниченном числе видов.

В новом исследовании ученые пошли дальше и изучили укусы 36 различных видов ядовитых змей. Эти виды принадлежат к трем основным семействам ядовитых змей:

гадюки;

аспиды;

ужеобразные.

Отметим, что все изученные змеи содержались в парижском институте Venomworld, Франция, а среди исследованных видов были западные кафрские гремучие змеи (Crotalus atrox), гадюки-тупоносы (Macrovipera lebetinus) и шершавая гадюка (Acanthophis rugosus). В результате ученым удалось построить небольшую экспериментальную арену, состоящую из панелей из плексигласа, покрытых картоном, на пол которой поместили отдельных змей.

По словам ученых, они предоставили змеям имитацию источника пищи — цилиндрический кусок медицинского геля, нагретый до 38 градусов, чтобы он напоминал добычу для тех, кто способен ощущать тепло. Две высокоскоростные камеры, расположенные рядом под разными углами, автоматически снимали змей, ударяющихся о гель, со скоростью 1000 кадров в секунду.

Используя кадры с этих двух разных ракурсов, ученым удалось воссоздать момент удара в 3D, чтобы подробно изучить его различные компоненты, такие как продолжительность, ускорение, угол и скорость раскрытия челюстей змеи. В общей сложности было отснято 108 видеороликов успешных ударов — по три для каждого вида.

Как змеи наносят удары

По словам ученых, между ударами изученных змей наблюдались существенные различия.

Данные указывают на то, что гадюки нападали быстрее всех — змеи двигались со скоростью более 4,5 метров в секунду, а затем вонзали свои игольчатые клыки в поддельную добычу. Порой они быстро вытаскивали и вставляли клыки под более удобным углом. Только когда клыки оказывались на месте, змеи закрывали челюсти и впрыскивали яд. Около 84% гадюк, участвовавших в исследовании, достигали своей добычи менее чем за 90 миллисекунд. Это быстрее, чем среднее время реакции испуганного млекопитающего — излюбленной добычи многих гадюк в дикой природе.

С другой стороны аспиты, такие как капская коралловая кобра (Aspidelaps lubricus), подкрадывались к фальшивой добыче, а затем делали выпад и многократно кусали ее — мышцы их челюстей напрягались, выбрасывая яд.

Ужеобразные змеи, такие как мангровая змея (Boiga dendrophila), чьи клыки расположены глубже во рту, бросались на добычу с большего расстояния. Сжимая ее челюстями, они делали размашистые движения из стороны в сторону, разрывая гель, чтобы ввести максимальное количество яда.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые на 20 лет потеряли самую крохотную змею в мире.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, каким образом огромные змеи переваривают свою добычу вместе с костями.