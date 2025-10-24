Кит спас ученого от огромной акулы: год спустя гигант и человек вновь встретились (видео)

Во время исследования кит защитил исследовательницу от гигантского хищника в океане, усадив себе на спину. Через год и 15 дней исследовательница и морской гигант вновь встретились.

Во время съемок у острова Раротонга на островах Кука ученый-китовед Нэн Хаузер плыла к двум горбатым китам, когда один из них бросился на нее. Приблизившись, кит начал двигаться так, словно пытался спрятать ее под плавником – увы, это не слишком удобно для человека, которого обнимает гигант с ракушками на плавниках, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Опасаясь за свою жизнь, ученая попыталась отдалить от морского гиганта, однако горбатый кит поднял ее из воды и усадил на спину. Последующие попытки уплыть также не увенчались успехом. В конце концов Нэн удалось немного отдалиться и лишь тогда она поняла, что происходит на самом деле.

Відео дня

Вдали исследовательница заметила нечто похожее на двух китов, один из которых бил хвостом по воде. Присмотревшись, исследовательница заметила, что второй кит двигался странно: его грудные плавники были поджаты, а хвост развевался из стороны в сторону, а не вверх-вниз. Именно в этот момент Хаузер поняла, что видит самую большую тигровую акулу, которую она когда-либо видела.

По словам Нэн Хаузер, она провела всю свою жизнь под водой и видела множество тигровых акул, и в тот момент огромный хищник двигался прямо на нее. Исследовательница теперь полагает, что кит на самом деле пытался ее защитить, взяв под плавник.

Несмотря на то, что люди пока не могут говорить на языке животных, чтобы спросить морского гиганта, что он делает, последним действием кита во время этого напряженного взаимодействия было то, что он посадил исследовательницу на спину и "отвез" обратно к лодке. Учитывая, что на охоту вышла такая огромная тигровая акула, кит, вероятно, спас Нэн жизнь, даже если не планировал этого.

Отметим, что горбатые киты известны своим альтруизмом – поведенческая черта, при которой человек делает что-то для другого, но это не приносит ему никакой пользы. История Хаузер — исключительный пример того, что кит действительно пытался спасти жизнь человеку, поскольку это означает, что он подверг себя опасности, чтобы защитить неродственный вид.

Не менее удивительным выглядит то, что спустя год и 15 дней после первой встречи Нэн Хаузер воссоединилась со своим спасителем. Ей сообщили по рации, что кит заплыл в это место, и, отправившись на лодке посмотреть на него, она заметила у него две выемки на хвостовом плавнике — точно такие же, как та, что спасла ей жизнь.

По словам Хаузер, кит якобы проигнорировал всех стальных на лодке и пристально посмотрел на нее. Исследовательница посмотрела на него и заметила шрам на голове, который помог ей опознать своего спасителя.

После этого исследовательница скользнула в воду и поплыла рядом со своим спасителем. Теперь исследовательница надеется, что это была не последняя их встреча и в скором времени они встретятся вновь.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро вырастают самые большие животные на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что кит-Казанова пересек три океана и установил абсолютный рекорд для всех видов.