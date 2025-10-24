Кит врятував вчену від величезної акули: рік потому гігант і людина знову зустрілися (відео)

Під час дослідження кит захистив дослідницю від гігантського хижака в океані, посадивши собі на спину. Через рік і 15 днів дослідниця і морський гігант знову зустрілися.

Під час зйомок біля острова Раротонга на островах Кука вчена-китознавець Нен Гаузер пливла до двох горбатих китів, коли один з них кинувся на неї. Наблизившись, кит почав рухатися так, немов намагався заховати її під плавцем — на жаль, це не надто зручно для людини, яку обіймає гігант із мушлями на плавцях, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Побоюючись за своє життя, вчена спробувала віддалитися від морського гіганта, проте горбатий кит підняв її з води й посадив на спину. Подальші спроби поплисти також не увінчалися успіхом. Зрештою Нен вдалося трохи віддалитися і лише тоді вона зрозуміла, що відбувається насправді.

Відео дня

Вдалині дослідниця помітила щось схоже на двох китів, один з яких бив хвостом по воді. Придивившись, дослідниця помітила, що другий кит рухався дивно: його грудні плавники були підібгані, а хвіст розвівався з боку в бік, а не вгору-вниз. Саме в цей момент Гаузер зрозуміла, що бачить найбільшу тигрову акулу, яку вона коли-небудь бачила.

За словами Нен Гаузер, вона провела все своє життя під водою і бачила безліч тигрових акул, і в той момент величезний хижак рухався прямо на неї. Дослідниця тепер вважає, що кит насправді намагався її захистити, взявши під плавник.

Попри те, що люди поки що не можуть розмовляти мовою тварин, щоб запитати морського гіганта, що він робить, останньою дією кита під час цієї напруженої взаємодії було те, що він посадив дослідницю на спину і "відвіз" назад до човна. Враховуючи, що на полювання вийшла така величезна тигрова акула, кит, ймовірно, врятував Нен життя, навіть якщо не планував цього.

Зазначимо, що горбаті кити відомі своїм альтруїзмом — поведінкова риса, за якої людина робить щось для іншого, але це не приносить їй жодної користі. Історія Гаузер — винятковий приклад того, що кит справді намагався врятувати життя людині, оскільки це означає, що він наражався на небезпеку, щоб захистити неспоріднений вид.

Не менш дивовижним виглядає те, що через рік і 15 днів після першої зустрічі Нен Гаузер возз'єдналася зі своїм рятівником. Їй повідомили по рації, що кит заплив у це місце, і, вирушивши човном подивитися на нього, вона помітила в нього дві виїмки на хвостовому плавці — точнісінько такі самі, як та, що врятувала їй життя.

За словами Гаузер, кит нібито проігнорував усіх сталевих на човні й пильно подивився на неї. Дослідниця подивилася на нього і помітила шрам на голові, який допоміг їй упізнати свого рятівника.

Після цього дослідниця ковзнула у воду і попливла поруч зі своїм рятівником. Тепер дослідниця сподівається, що це була не остання їхня зустріч і незабаром вони зустрінуться знову.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко виростають найбільші тварини на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що кит-Казанова перетнув три океани та встановив абсолютний рекорд для всіх видів.