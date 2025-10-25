Знак жертвы: почему у лошадей глаза расположены по бокам головы

Любой, кто когда-нибудь видел лошадей, знает, что глаза у них расположены по бокам головы. Но почему это так? По словам ученых, такое расположение глаз дает животным некоторое биологическое преимущество.

Наша планета является домом для огромного количества животных: у некоторых из них глаза находятся спереди, как у людей, в то время, как у других – по бокам. К последним относятся и лошади. По словам исследователей, расположение глаз у лошадей дает животным некоторое биологическое преимущество, помогающее лошадям оставаться в безопасности, когда они становятся добычей, пишет Popular Science.

Глаза хищников и добычи

Фактически, расположение глаз сигнализирует о том, является ли животное хищником или добычей. У хищников, как правило, глаза расположены спереди, в то время как у животных-жертв – по бокам. Поскольку глаза у людей расположены спереди, в мире лошадей они, по сути, хищники.

По словам ветеринарного врача по лошадям из конного госпиталя Brazos Valley Equine Hospitals в Саладо (Техас, США) Бо Уитакера, хищникам необходимо сфокусироваться и выбрать цель, которую они пытаются поймать. Поэтому слепые зоны у них минимальны – это позволяет им сосредоточиться непосредственно на том, то находится перед ними.

В то же время боковое расположение глаз лошадей обеспечивает им широкое поле зрения – преимущество для обнаружения хищников. Хотя большинство домашних лошадей сегодня живут в условиях отсутствия хищников или с низкой их численностью, они по-прежнему обрабатывают визуальную информацию так, как будто от этого зависит их выживание.

Как видят лошади?

Боковое расположение глаз обеспечивает лошадям как монокулярное, так и бинокулярное зрение. По данным ученых с кафедры офтальмологии Калифорнийского университета в Дэвисе, монокулярное зрение подобно панорамному образу: каждый глаз охватывает область размером примерно 200–210 градусов, пока лошадь не поднимет голову. В этот момент поле зрения сужается до бинокулярного обзора примерно в 55–80 градусов.

Этот широкий периферический диапазон позволяет животным улавливать едва заметные движения задолго до того, как приблизится хищник. Сочетание монокулярного и бинокулярного зрения обеспечивает лошадям обзор вокруг тела, близкий к 350 градусам. Для сравнения, человек может видеть примерно на 180 градусов, не поворачивая головы.

И все же, по словам доктора Уитакера, у лошадей все же есть слепое пятно примерно в полутора метрах перед ними и прямо за ними. К слову, у людей также есть слепое пятно, похожее на черную дыру, однако наш мозг заполняет то, что должно быть там.

Как лошади обрабатывают информацию?

Несмотря на невероятный обзор, лошади обрабатывают информацию иначе, чем люди. Когда мы смотрим на объект, оба глаза видят и обрабатывают информацию одновременно. Однако глаза лошади обрабатывают информацию независимо. Поэтому, когда животное видит что-то левым глазом впервые, даже если правый глаз уже видел это, это как будто она видит тот же объект впервые.

Самые большие глаза среди млекопитающих

У лошадей большие глаза – самые большие среди всех наземных млекопитающих. Животные также обладают превосходным ночным зрением в сравнении с людьми.

Их сетчатка содержит большое количество палочек и уникальную структуру, называемую tapetum lucidum. Эта мембрана отражает видимый свет обратно через сетчатку, что обеспечивает отличное ночное зрение и эффект свечения в темноте. Отметим, что у людей нет этого дополнительного слоя ткани, а потому наше ночное зрение не так эффективно.

