Знак жертви: чому в коней очі розташовані з боків голови

Той, хто коли-небудь бачив коней, знає, що очі в них розташовані з боків голови. Але чому це так? За словами вчених, таке розташування очей дає тваринам деяку біологічну перевагу.

Наша планета є домівкою для величезної кількості тварин: у деяких з них очі розташовані спереду, як у людей, у той час, як у інших — з боків. До останніх належать і коні. За словами дослідників, розташування очей у коней дає тваринам деяку біологічну перевагу, що допомагає коням залишатися в безпеці, коли вони стають здобиччю, пише Popular Science.

Очі хижаків і здобичі

Фактично, розташування очей сигналізує про те, чи є тварина хижаком або здобиччю. У хижаків, як правило, очі розташовані спереду, тоді як у тварин-жертв — з боків. Оскільки очі в людей розташовані спереду, у світі коней вони, по суті, хижаки.

За словами ветеринарного лікаря з коней із кінного госпіталю Brazos Valley Equine Hospitals у Саладо (Техас, США) Бо Вітакера, хижакам необхідно сфокусуватися й обрати ціль, яку вони намагаються зловити. Тому сліпі зони в них мінімальні — це дає їм змогу зосередитися безпосередньо на тому, що знаходиться перед ними.

Водночас бічне розташування очей коней забезпечує їм широке поле зору — перевага для виявлення хижаків. Хоча більшість домашніх коней сьогодні живуть в умовах відсутності хижаків або з низькою їхньою чисельністю, вони, як і раніше, обробляють візуальну інформацію так, ніби від цього залежить їхнє виживання.

Як бачать коні?

Бічне розташування очей забезпечує коням як монокулярний, так і бінокулярний зір. За даними вчених з кафедри офтальмології Каліфорнійського університету в Девісі, монокулярний зір подібний до панорамного образу: кожне око охоплює ділянку розміром приблизно 200-210 градусів, поки кінь не підніме голову. У цей момент поле зору звужується до бінокулярного огляду приблизно в 55-80 градусів.

Цей широкий периферичний діапазон дає змогу тваринам вловлювати ледь помітні рухи задовго до того, як наблизиться хижак. Поєднання монокулярного та бінокулярного зору забезпечує коням огляд навколо тіла, близький до 350 градусів. Для порівняння, людина може бачити приблизно на 180 градусів, не повертаючи голови.

І все ж, за словами доктора Вітакера, у коней все ж таки є сліпа пляма приблизно за півтора метра перед ними й прямо за ними. До слова, у людей також є сліпа пляма, схожа на чорну діру, проте наш мозок заповнює те, що має бути там.

Як коні обробляють інформацію?

Попри неймовірний огляд, коні обробляють інформацію інакше, ніж люди. Коли ми дивимося на об'єкт, обидва ока бачать і обробляють інформацію одночасно. Однак очі коня обробляють інформацію незалежно. Тому, коли тварина бачить щось лівим оком уперше, навіть якщо праве око вже бачило це, це ніби вона бачить той самий об'єкт уперше.

Найбільші очі серед ссавців

У коней великі очі — найбільші серед усіх наземних ссавців. Тварини також володіють чудовим нічним зором порівняно з людьми.

Їхня сітківка містить велику кількість паличок і унікальну структуру, звану tapetum lucidum. Ця мембрана відбиває видиме світло назад через сітківку, що забезпечує відмінний нічний зір і ефект світіння в темряві. Зазначимо, що у людей немає цього додаткового шару тканини, а тому наш нічний зір не такий ефективний.

