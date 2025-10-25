Водные артерии Земли перегружены: реки планеты содержат треть всех потребляемых антибиотиков

В новом исследовании ученые подсчитали, что около 8500 тонн антибиотиков ежегодно попадают в речные системы. Ученые считают, что это почти треть всех антибиотиков, потребляемых человеком.

Согласно новому исследованию, проведенному Университетом Макгилла, реки, простирающиеся на миллионы километров по всему миру, загрязнены антибиотиками. Концентрации веществ настолько велики, что могут способствовать развитию лекарственной устойчивости, а также представляют угрозу для многих водных видов, пишет SciTechDaily.

Антибиотики в водных артериях Земли

Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS Nexus и представляют собой первую глобальную оценку загрязнения рек, связанного с применением антибиотиков человеком. Ученые установили, что около 8500 тонн антибиотиков, что составляет почти треть от общего ежегодного потребления, попадают в речные сети по всему миру. Это происходит даже после того, как значительная их часть проходит через системы очистки сточных вод.

По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника по географии в Университете Макгилла Элоизы Эхальт Маседо, хотя остаточные количества отдельных антибиотиков в большинстве рек составляют лишь очень незначительные концентрации, что затрудняет их обнаружение, хроническое и кумулятивное воздействие этих веществ на окружающую среду все же может представлять риск для здоровья человека, водных экосистем и водных видов.

В ходе исследования ученые использовали глобальную модель, подтвержденную полевыми данными, полученными почти в 900 речных районах. Результаты показывают, что амоксициллин – самый распространенный в мире антибиотик – с наибольшей вероятностью присутствует в опасных концентрациях. Это особенно справедливо для Юго-Восточной Азии, где рост использования антибиотиков и ограниченная очистка сточных вод лишь усугубляют ситуацию.

Угроза использования антибиотиков

По словам соавтора исследования, профессора глобальной гидрологии географического факультета Университета Макгилла Бернхарда Ленера, результаты исследования предостерегают от использования антибиотиков. Антибиотики необходимы для лечения заболеваний во всем мире, но результаты указывают на возможность непреднамеренного воздействия на водную среду и развитие устойчивости к антибиотикам. Ученые также считают, что потребуются дополнительные исследования для разработки смягчения и управления для предотвращения или минимизации этих последствий.

Результаты вызывают еще большую тревогу, учитывая, что команда не рассматривала исследование антибиотиков, производимых животноводческим или фармацевтическим производством, которые вносят основной вклад в загрязнение окружающей среды.

Напомним, ранее мы писали о том, что у нас над головой текут гигантские "реки", и их впервые нанесли на карту.

