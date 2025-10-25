Водні артерії Землі перевантажені: річки планети містять третину всіх споживаних антибіотиків

У новому дослідженні вчені підрахували, що близько 8500 тонн антибіотиків щорічно потрапляють у річкові системи. Вчені вважають, що це майже третина всіх антибіотиків, які споживає людина.

Згідно з новим дослідженням, проведеним Університетом Макгілла, річки, що простягаються на мільйони кілометрів по всьому світу, забруднені антибіотиками. Концентрації речовин настільки великі, що можуть сприяти розвитку лікарської стійкості, а також становлять загрозу для багатьох водних видів, пише SciTechDaily.

Антибіотики у водних артеріях Землі

Результати дослідження опубліковані в журналі PNAS Nexus і являють собою першу глобальну оцінку забруднення річок, пов'язаного із застосуванням антибіотиків людиною. Вчені встановили, що близько 8500 тонн антибіотиків, що становить майже третину від загального щорічного споживання, потрапляють до річкових мереж по всьому світу. Це відбувається навіть після того, як значна їх частина проходить через системи очищення стічних вод.

За словами провідного автора дослідження, наукового співробітника з географії в Університеті Макгілла Елоїзи Ехальт Маседо, хоча залишкові кількості окремих антибіотиків у більшості річок становлять лише дуже незначні концентрації, що ускладнює їхнє виявлення, хронічний та кумулятивний вплив цих речовин на навколишнє середовище все ж таки може становити ризик для здоров'я людини, водних екосистем і водних видів.

Під час дослідження вчені використовували глобальну модель, підтверджену польовими даними, отриманими майже в 900 річкових районах. Результати показують, що амоксицилін — найпоширеніший у світі антибіотик — з найбільшою ймовірністю присутній у небезпечних концентраціях. Це особливо справедливо для Південно-Східної Азії, де зростання використання антибіотиків і обмежене очищення стічних вод лише погіршують ситуацію.

Загроза використання антибіотиків

За словами співавтора дослідження, професора глобальної гідрології географічного факультету Університету Макгілла Бернхарда Ленера, результати дослідження застерігають від використання антибіотиків. Антибіотики необхідні для лікування захворювань у всьому світі, але результати вказують на можливість ненавмисного впливу на водне середовище і розвиток стійкості до антибіотиків. Вчені також вважають, що будуть потрібні додаткові дослідження для розробки пом'якшення та управління для запобігання або мінімізації цих наслідків.

Результати викликають ще більшу тривогу з огляду на те, що команда не розглядала дослідження антибіотиків, вироблених тваринницьким або фармацевтичним виробництвом, які роблять основний внесок у забруднення навколишнього середовища.

