В одном из самых глубоких мест Тихого океана ученые обнаружили странных существ (фото)

Ученые изучили глубоководную зону Тихого океана рядом с Японией и задокументировали почти 30 000 необычных организмов.

Говорят, что мы знаем о поверхности Луны больше, чем о дне океанов Земли. Поэтому ученые решили погрузиться на морское дно, чтобы увидеть, кто там скрывается под огромной толщей воды. Японские ученые с помощью глубоководных аппаратов изучили одни из самых глубоких мест Тихого океана и задокументировала почти 30 000 живых организмов. Исследование опубликовано в журнале Journal of Biogeography, пишет IFLScienсe.

Подводные аппараты погрузились в глубоководную зону Тихого океана, которая находится на глубине от 6939 до 9775 метров. В частности, ученые изучили три желоба: Японский, Рюкю и Идзу-Огасавара. Это было беспрецедентное исследование глубоководной зоны океана, которое позволило ученым увидеть некоторых по-настоящему необычных глубоководных существ в их естественной среде обитания.

По словам ученых, это одно из самых подробных на сегодняшний день исследований биоразнообразия и мест обитания глубоководных существ. Большая часть информации об этих существах раньше поступала со стационарных платформ на поверхности океана, что усложняет понимание того, как эти организмы живут в своей естественной среде обитания и какие локальные факторы определяют местонахождение тех или иных существ.

Рыба Pseudoliparis, замеченная на глубине 7300 метров Фото: IFLS

В итоге ученые задокументировали почти 30 000 глубоководных организмов и их места обитания. Исследователи смогли связать распространение видов как с крупномасштабными факторами, такими как глубина и обеспеченность желоба питательными веществами, так и с более мелкомасштабными факторами, такими как структура рельефа, а также последствия сейсмической активности.

Ученые обнаружили, что различия между желобами связаны со всеми этими факторами, но внутри желобов, расположенных на одной глубине, сейсмическая активность привела к различиям в биологических сообществах. В то же время наклон морского дна и тип рельефа формировали местное биоразнообразие.

Призрачный морской огурец бродит по морскому дну Фото: IFLS

Среди многих необычных существ, ученые обнаружили обширное сообщество морских лилий на глубине 9100 метров, стаи морских огурцов на глубине 7500 метров и стаи рыб рода Pseudoliparis на глубине 7300 метров.

В видео выше вы можете увидеть другие яркие моменты экспедиции, демонстрирующие глубоководную среду и ее обитателей, которые живут в самых глубоких и темных уголках океана.

