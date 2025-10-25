Землю ждет бурный рост морской жизни: его запустит то, что ранее считалось катастрофой

Исследователи только что обнаружили скрытое явление, которое может спровоцировать бурный рост морской жизни. Считается, что этот процесс может запустить таяние арктических морских льдов.

Быстрое таяние арктических морских льдов широко рассматривается как катастрофа. Однако в недавнем исследовании ученые обнаружили, что таяние льдов на самом деле может фактически стимулировать развитие водорослей – основы морских экосистем Арктики, пишет SciTechDaily.

Не секрет, что водоросли служат основным источником пищи для большинства океанических организмов, но их рост зависит от азота – питательного вещества, которое в дефиците в холодных арктических водах. В новом исследовании, проведенном Копенгагенским университетом, ученые обнаружили, что будущие уровни азота в Северном Ледовитом океане могут быть в разы выше, чем предполагалось ранее.

По словам ученых, открытие может иметь серьезные последствия для морских экосистем Крайнего Севера и глобального баланса углерода. Авторы исследования также впервые обнаружили азотфиксацию, происходящую подо льдами Арктики, даже в ее самых центральных районах.

В этом процессе участвуют определенные бактерии, преобразующие азот (N₂), растворенный в морской воде, в аммиак. Аммиак поддерживает рост бактерий, а также служит питательной средой для водорослей и множества организмов, зависящих от них в морской пищевой цепи.

Отметим, ранее считалось, что азотфиксация попросту невозможна подо льдами, поскольку предполагалось, что условия для жизни организмов, осуществляющих азотфиксацию, слишком плохие. Результаты нового исследования показывают, что все это время ученые заблуждались.

Утрата льда запустит бурный рост

В большинстве других океанов азотфиксацию осуществляют цианобактерии, однако в центральной части Северного Ледовитого океана азот преобразуют другой вид бактерий – нецианобактерии.

По словам ученых, самая высокая скорость азотфиксации была зафиксирована у кромки льда, где он тает наиболее интенсивно. Хотя бактерии могут осуществлять азотфиксацию подо льдом, им легче делать это у кромки льда. В результате, по мере отступления морского льда и расширения зоны таяния ожидается, что большее количество азота будет поступать за счет азотфиксации.

Простыми словами, ученые полагают, что количество доступного азота в Северном Ледовитом океане, вероятно, все это время недооценивалось. Это может означать, что потенциал развития водорослей также недооценивается, поскольку изменение климата продолжает сокращать площадь морского льда

Поглощение CO2 океаном

Ученые полагают, что недавно обнаруженный источник азота также может быть полезен для поглощения углекислого газа, по крайней мере в масштабах региона. Большее количество водорослей способствует лучшему поглощению CO2 океаном.

По словам старшего автора исследования, профессора кафедры биологии Лассе Римана, это хорошие новости для климата Земли и окружающей среды. Если производство водорослей увеличится, Северный Ледовитый океан будет поглощать больше CO2, поскольку больше CO2 будет связываться в их биомассе.

Однако биологические системы сложны, а потому сложно делать точные прогнозы. И все же, ученые считают, что азотфиксация должна быть включена в прогнозы для Северного Ледовитого океана.

