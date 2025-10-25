Землю чекає бурхливе зростання морського життя: його запустить те, що раніше вважалося катастрофою

Дослідники щойно виявили приховане явище, яке може спровокувати бурхливе зростання морського життя. Вважається, що цей процес може запустити танення арктичних морських льодів.

Швидке танення арктичних морських льодів широко розглядається як катастрофа. Однак у недавньому дослідженні вчені виявили, що танення льодів насправді може фактично стимулювати розвиток водоростей — основи морських екосистем Арктики, пише SciTechDaily.

Не секрет, що водорості слугують основним джерелом їжі для більшості океанічних організмів, але їхній ріст залежить від азоту — поживної речовини, яка в дефіциті в холодних арктичних водах. У новому дослідженні, проведеному Копенгагенським університетом, вчені виявили, що майбутні рівні азоту в Північному Льодовитому океані можуть бути в рази вищими, ніж передбачалося раніше.

За словами вчених, відкриття може мати серйозні наслідки для морських екосистем Крайньої Півночі та глобального балансу вуглецю. Автори дослідження також уперше виявили азотфіксацію, що відбувається під льодами Арктики, навіть у її найцентральніших районах.

У цьому процесі беруть участь певні бактерії, що перетворюють азот (N₂), розчинений у морській воді, на аміак. Аміак підтримує ріст бактерій, а також слугує поживним середовищем для водоростей і безлічі організмів, які залежать від них у морському харчовому ланцюзі.

Зазначимо, раніше вважалося, що азотфіксація просто неможлива під льодами, оскільки передбачалося, що умови для життя організмів, які здійснюють азотфіксацію, занадто погані. Результати нового дослідження показують, що весь цей час вчені помилялися.

Втрата льоду запустить бурхливе зростання

У більшості інших океанів азотфіксацію здійснюють ціанобактерії, проте в центральній частині Північного Льодовитого океану азот перетворюють інший вид бактерій — неціанобактерії.

За словами вчених, найвища швидкість азотфіксації була зафіксована біля крайки льоду, де він тане найбільш інтенсивно. Хоча бактерії можуть здійснювати азотфіксацію під льодом, їм легше робити це біля крайки льоду. У результаті, у міру відступу морського льоду і розширення зони танення очікується, що більша кількість азоту надходитиме шляхом азотфіксації.

Простими словами, вчені вважають, що кількість доступного азоту в Північному Льодовитому океані, ймовірно, весь цей час недооцінювалася. Це може означати, що потенціал розвитку водоростей також недооцінюється, оскільки зміна клімату продовжує скорочувати площу морського льоду

Поглинання CO2 океаном

Вчені вважають, що недавно виявлене джерело азоту також може бути корисним для поглинання вуглекислого газу, принаймні в масштабах регіону. Більша кількість водоростей сприяє кращому поглинанню CO2 океаном.

За словами старшого автора дослідження, професора кафедри біології Лассе Рімана, це хороші новини для клімату Землі та навколишнього середовища. Якщо виробництво водоростей збільшиться, Північний Льодовитий океан поглинатиме більше CO2, оскільки більше CO2 зв'язуватиметься в їхній біомасі.

Однак біологічні системи складні, а тому складно робити точні прогнози. І все ж, вчені вважають, що азотфіксація повинна бути включена в прогнози для Північного Льодовитого океану.

