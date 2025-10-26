В одному з найглибших місць Тихого океану вчені виявили дивних істот (фото)

Учені вивчили глибоководну зону Тихого океану поруч із Японією і задокументували майже 30 000 незвичайних організмів.

Кажуть, що ми знаємо про поверхню Місяця більше, ніж про дно океанів Землі. Тому вчені вирішили зануритися на морське дно, щоб побачити, хто там ховається під величезною товщею води. Японські вчені за допомогою глибоководних апаратів вивчили одні з найглибших місць Тихого океану і задокументувала майже 30 000 живих організмів. Дослідження опубліковано в журналі Journal of Biogeography, пише IFLScienсe.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Підводні апарати занурилися в глибоководну зону Тихого океану, яка розташована на глибині від 6939 до 9775 метрів. Зокрема, вчені вивчили три жолоби: Японський, Рюкю та Ідзу-Огасавара. Це було безпрецедентне дослідження глибоководної зони океану, яке дало змогу вченим побачити деяких по-справжньому незвичайних глибоководних істот у їхньому природному середовищі існування.

Відео дня

За словами вчених, це одне з найдокладніших на сьогоднішній день досліджень біорізноманіття та місць проживання глибоководних істот. Більша частина інформації про цих істот раніше надходила зі стаціонарних платформ на поверхні океану, що ускладнює розуміння того, як ці організми живуть у своєму природному середовищі існування і які локальні чинники визначають місцезнаходження тих чи інших істот.

Риба Pseudoliparis, помічена на глибині 7300 метрів Фото: IFLS

У підсумку вчені задокументували майже 30 000 глибоководних організмів і їхні місця проживання. Дослідники змогли пов'язати поширення видів як з великомасштабними факторами, як-от глибина і забезпеченість жолоба поживними речовинами, так і з більш дрібномасштабними факторами, як-от структура рельєфу, а також наслідки сейсмічної активності.

Вчені виявили, що відмінності між жолобами пов'язані з усіма цими факторами, але всередині жолобів, розташованих на одній глибині, сейсмічна активність призвела до відмінностей у біологічних спільнотах. Водночас нахил морського дна і тип рельєфу формували місцеве біорізноманіття.

Примарний морський огірок блукає морським дном Фото: IFLS

Серед багатьох незвичайних істот, вчені виявили велике співтовариство морських лілій на глибині 9100 метрів, зграї морських огірків на глибині 7500 метрів і зграї риб роду Pseudoliparis на глибині 7300 метрів.

У відео вище ви можете побачити інші яскраві моменти експедиції, що демонструють глибоководне середовище та його мешканців, які живуть у найглибших і найтемніших куточках океану.

Як уже писав Фокус, дослідники виявили приховане явище, яке може спровокувати бурхливе зростання морського життя. Вважається, що цей процес може запустити танення арктичних морських льодів.

Також Фокус писав про те, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS втрачає 180 кг речовини на секунду. Дивний об'єкт, який багато вчених вважають міжзоряною кометою, викидає набагато більше газу і пилу в космос, ніж попередня міжзоряна комета. Існує версія, що це може бути інопланетна конструкція, а не звичайна комета.