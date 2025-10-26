Микроскопический враг: ученые выяснили от чего погибли солдаты Наполеона в 1812 году

С помощью ДНК, извлеченной из человеческих останков, исследователи обнаружили болезни, погубившие Великую армию Наполеона во время ее отступления из Российской империи в 1812 году.

Летом 1812 года Наполеон Бонапарт и его Великая армия, состоящая из около 600 000 солдат вторглась в Российскую империю. Но к декабрю в живых осталась лишь около 50 000 солдат. Ее уничтожили холод, голод и вражеские атаки. Но теперь ученые обнаружили еще одного смертельного врага, который привел к гибели армии Наполеона — две болезни. Исследование опубликовано в журнале Current Biology, пишет Live Science.

Отступление Наполеона Бонапарта из Москвы является одной из самых страшных военных катастроф в истории. Его Великая армия вошла в город в сентябре сентября 1812 года. Наполеон ожидал, что император Александр I предложит мирные переговоры. Но Москва была сожжена русскими и Наполеон не мог обеспечить продовольствием сотни тысяч солдат. В результате через несколько недель началось отступление Наполеон и его армии за пределы Российской империи. За несколько месяцев, учитывая чрезвычайно низкую температуру, голод и постоянные атаки армии противника от Великой армии Наполеона осталась лишь небольшая часть.

Ранее ученые считали, что не только эти факторы привели к гибели Великой армии, но и свою роль в этом сыграли инфекционные болезни. Долгое время считалось, что тиф и окопная лихорадка убили тысячи французских солдат.

Авторы исследования провели анализ ДНК останков французских солдат из братской могилы в Литве и не обнаружили признаков бактерий, вызывающих эти болезни. Вместо этого они обнаружили две бактерии, Salmonella enterica и Borrelia recurrentis, известные как возбудители брюшного тифа и возвратного тифа. Ученые считают, что именно эти болезни вероятно, способствовали гибели Великой армии.

Ученые ранее предполагали, что сильный мороз и голод привели к эпидемии, вызванной сыпным тифом (его возбудителем является бактерия Rickettsia prowazekii) и окопной лихорадкой, возбудителем которой является бактерия Bartonella quintana.

Теперь же исследование показывает, что солдаты Наполеона могли быть ослаблены лихорадкой, вызванной бактерией Borrelia recurrentis, а затем погибли от паратифа, вызванного бактерией Salmonella enterica. Ученые не обнаружили бактерий Rickettsia prowazekii и Bartonella quintana.

По словам ученых, они получили первые прямые доказательства того, что паратиф способствовал гибели солдат Наполеона в 1812 году во время отступления из Российской империи.

Но исследователи также говорят, что их открытие не исключает наличия других болезней, которые могли способствовать гибели французских солдат. Вероятным объяснением гибели солдат Великой армии Наполеона является сочетание усталости, холода и нескольких болезней, включая паратиф и возвратный тиф.

