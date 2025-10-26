Мікроскопічний ворог: учені з'ясували від чого загинули солдати Наполеона в 1812 році

За допомогою ДНК, витягнутої з людських решток, дослідники виявили хвороби, що погубили Велику армію Наполеона під час її відступу з Російської імперії 1812 року.

Влітку 1812 року Наполеон Бонапарт і його Велика армія, що складається з близько 600 000 солдатів, вторглася в Російську імперію. Але до грудня в живих залишилася лише близько 50 000 солдатів. Її знищили холод, голод і ворожі атаки. Але тепер учені виявили ще одного смертельного ворога, який призвів до загибелі армії Наполеона — дві хвороби. Дослідження опубліковано в журналі Current Biology, пише Live Science.

Відступ Наполеона Бонапарта з Москви є однією з найстрашніших військових катастроф в історії. Його Велика армія увійшла в місто у вересні вересня 1812 року. Наполеон очікував, що імператор Олександр I запропонує мирні переговори. Але Москва була спалена росіянами і Наполеон не міг забезпечити продовольством сотні тисяч солдатів. У результаті за кілька тижнів розпочався відступ Наполеона та його армії за межі Російської імперії. За кілька місяців, з огляду на надзвичайно низьку температуру, голод і постійні атаки армії противника від Великої армії Наполеона залишилася лише невелика частина.

Раніше вчені вважали, що не тільки ці чинники призвели до загибелі Великої армії, а й свою роль у цьому зіграли інфекційні хвороби. Тривалий час вважалося, що тиф і окопна лихоманка вбили тисячі французьких солдатів.

Автори дослідження провели аналіз ДНК останків французьких солдатів із братської могили в Литві і не виявили ознак бактерій, що викликають ці хвороби. Натомість вони виявили дві бактерії, Salmonella enterica і Borrelia recurrentis, відомі як збудники черевного тифу і поворотного тифу. Вчені вважають, що саме ці хвороби, ймовірно, сприяли загибелі Великої армії.

Учені раніше припускали, що сильний мороз і голод призвели до епідемії, спричиненої висипним тифом (його збудником є бактерія Rickettsia prowazekii) і окопною лихоманкою, збудником якої є бактерія Bartonella quintana.

Тепер же дослідження показує, що солдати Наполеона могли бути ослаблені лихоманкою, спричиненою бактерією Borrelia recurrentis, а потім загинули від паратифу, спричиненого бактерією Salmonella enterica. Учені не виявили бактерій Rickettsia prowazekii і Bartonella quintana.

За словами вчених, вони отримали перші прямі докази того, що паратиф сприяв загибелі солдатів Наполеона 1812 року під час відступу з Російської імперії.

Але дослідники також кажуть, що їхнє відкриття не виключає наявності інших хвороб, які могли сприяти загибелі французьких солдатів. Ймовірним поясненням загибелі солдатів Великої армії Наполеона є поєднання втоми, холоду та кількох хвороб, включно з паратифом і поворотним тифом.

