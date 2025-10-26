Подросток проглотил почти 200 опасных магнитов: выжил, но лишился части кишечника (фото)

13-летнему мальчику в Новой Зеландии хирурги удалили часть кишечника после того, как он проглотил почти 200 неодимовых магнитов. Эти магниты в 50 раз мощных обычных и представляют большую угрозу для здоровья.

13-летний подросток из города Тауранга, Новая Зеландия, обратился в местную больницу с жалобами на боль в животе. Мальчик признался, что почти неделю назад он проглотил, примерно 100 мощных неодимовых магнитов. Реальное количество магнитов, извлеченных из его брюшной полости, оказалось гораздо больше – там было почти 200 магнитов. Хирургам пришлось удалить часть кишечника подростка. Этот случай описан в The New Zealand Medical Journal, пишет ScienceAlert.

Неодимовые магниты – это мощные магниты, которые состоят из сплава редкоземельного элемента неодима, бора и железа. Они в 50 раз мощнее обычных магнитов. В 2013 году, после серии несчастных случаев, связанных с проглатыванием неодимовых магнитов, правительство Новой Зеландии окончательно запретило их продажу.

Подросток, проходивший лечение в больнице города Тауранга, сообщил врачам, что он купил неодимовые магниты в одном из всемирно известных интернет-магазинов. По словам авторов клинического исследования, небольшие мощные неодимовые магниты продаются наборами для взрослых и детей, поскольку из них можно создавать различные фигуры и использовать как игрушки. К сожалению, они часто выпускаются в виде ярких маленьких шариков, что делает их привлекательными для детей.

После того, как врачи сделали рентгеновские снимки брюшной полости подростка, они обнаружили, что в разных отделах кишечника мальчика находятся четыре линейных цепочки из неодимовых магнитов, которые соединились. Мелкие металлические предметы соединились, создав разрушительные последствия.

Рентгеновский снимок, на котором видны цепочки магнитов в брюшной полости новозеландского подростка Фото: ScienceAlert

Хирурги провели операцию и обнаружили, что магниты находятся в разных отделах тонкой и слепой кишки. Соединяясь, магниты вызвали отмирание нескольких участков ткани из-за недостатка крови. Поэтому хирургам пришлось удалить часть кишечника мальчика. Несмотря на это подросток поправился и был выписан из больницы через восемь дней после операции.

По словам ученых, как показывает это исследование, проглатывание небольших мощных магнитов опасно для жизни. Но почему подросток проглотил эти магниты в исследовании не сказано.

Извлеченыне из кишечника магниты Фото: ScienceAlert

Недавно представители правительства Новой Зеландии предупредили о тенденции в социальных сетях, когда детей призывают использовать магниты для создания пирсинга в разных частях тела. Но случайное проглатывание магнитов может иметь опасные последствия для здоровья.

Например, в прошлом году девочка-подросток из Новой Зеландии проглотила два неодимовых магнита на во время праздника, посвященного дню ее рождения. Когда врачи сделали рентгеновские снимки, они обнаружили, что магниты соединились. При этом один магнит попал в кишечник, а другой остался в желудке. Магнитное притяжение заставило их соединиться через ткани, что вызвало разрыв желудка. Девочке сделали экстренную операцию.

