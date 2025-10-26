Підліток проковтнув майже 200 небезпечних магнітів: вижив, але позбувся частини кишківника (фото)

13-річному хлопчику в Новій Зеландії хірурги видалили частину кишківника після того, як він проковтнув майже 200 неодимових магнітів. Ці магніти в 50 разів потужніші за звичайні і становлять велику загрозу для здоров'я.

13-річний підліток із міста Тауранга, Нова Зеландія, звернувся до місцевої лікарні зі скаргами на біль у животі. Хлопчик зізнався, що майже тиждень тому він проковтнув приблизно 100 потужних неодимових магнітів. Реальна кількість магнітів, витягнутих з його черевної порожнини, виявилася набагато більшою — там було майже 200 магнітів. Хірургам довелося видалити частину кишківника підлітка. Цей випадок описано в The New Zealand Medical Journal, пише ScienceAlert.

Неодимові магніти — це потужні магніти, які складаються зі сплаву рідкісноземельного елемента неодиму, бору і заліза. Вони в 50 разів потужніші за звичайні магніти. У 2013 році, після серії нещасних випадків, пов'язаних із проковтуванням неодимових магнітів, уряд Нової Зеландії остаточно заборонив їхній продаж.

Підліток, який проходив лікування в лікарні міста Тауранга, повідомив лікарям, що він купив неодимові магніти в одному із всесвітньо відомих інтернет-магазинів. За словами авторів клінічного дослідження, невеликі потужні неодимові магніти продаються наборами для дорослих і дітей, оскільки з них можна створювати різноманітні фігури та використовувати як іграшки. На жаль, вони часто випускаються у вигляді яскравих маленьких кульок, що робить їх привабливими для дітей.

Після того, як лікарі зробили рентгенівські знімки черевної порожнини підлітка, вони виявили, що в різних відділах кишківника хлопчика розташовані чотири лінійні ланцюжки з неодимових магнітів, які з'єдналися. Дрібні металеві предмети з'єдналися, створивши руйнівні наслідки.

Рентгенівський знімок, на якому видно ланцюжки магнітів у черевній порожнині новозеландського підлітка Фото: ScienceAlert

Хірурги провели операцію і виявили, що магніти розташовані в різних відділах тонкої і сліпої кишки. З'єднуючись, магніти спричинили відмирання кількох ділянок тканини через нестачу крові. Тому хірургам довелося видалити частину кишківника хлопчика. Попри це підліток одужав і був виписаний з лікарні через вісім днів після операції.

За словами вчених, як показує це дослідження, проковтування невеликих потужних магнітів небезпечне для життя. Але чому підліток проковтнув ці магніти в дослідженні не сказано.

Витягнуті з кишечника магніти Фото: ScienceAlert

Нещодавно представники уряду Нової Зеландії попередили про тенденцію в соціальних мережах, коли дітей закликають використовувати магніти для створення пірсингу в різних частинах тіла. Але випадкове проковтування магнітів може мати небезпечні наслідки для здоров'я.

Наприклад, торік дівчинка-підліток із Нової Зеландії проковтнула два неодимові магніти під час свята, присвяченого дню її народження. Коли лікарі зробили рентгенівські знімки, вони виявили, що магніти з'єдналися. При цьому один магніт потрапив у кишківник, а інший залишився в шлунку. Магнітне тяжіння змусило їх з'єднатися через тканини, що спричинило розрив шлунка. Дівчинці зробили екстрену операцію.

