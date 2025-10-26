Гиперхищники: неандертальцы ели не только мясо, но и кое-что еще

Неандертальцы были мясоедами, но новые исследования показывают, что в их рацион входили и другие продукты.

Считается, что неандертальцы, вымершие 30 000 лет назад родственники человека, питались исключительно мясом и в их рационе не было фруктов, зерновых и зелени. Но действительно ли неандертальцы питались только мясом? Новые исследования показывают, что это не так, пишет Live Science.

Хотя существует много доказательств того, что неандертальцы регулярно питались мясом, новые исследования показывают, что они ели и другие части животных, например, жир из костного мозга, а также растения.

Неандертальцы были гиперхищниками

Ученые могут оценить соотношение различных продуктов, употребляемых древними людьми, анализируя количество атомов с разным числом нейтронов в ядрах, известных как изотопы, таких как углерод-13 и азот-15. Изотопы, которые едят люди, сохраняются в их зубах и костях. Эти изотопы действуют как химические отпечатки, которые показывают, чем питались люди и животные тысячи лет назад.

Исследование изотопов кальция, стронция и цинка в останках неандертальцев в Испании показало, что они были гиперхищниками, которые питались в основном мясом и костным мозгом. Людовик Слимак из Тулузского университета во Франции, говорит, что неандертальцы были высшими хищниками, которые находятся на вершине пищевой цепи, где нет естественных врагов.

Эрве Бохеренс из Тюбингенского университета в Германии говорит, что это подтверждается более исследованиями изотопов азота. Азот существует в двух изотопах: азот-14 и азот-15. Когда животные поедают других животных, более тяжелый азот-15 медленно накапливается в их организме. Это означает, что у животных, питающихся мясом, азота-15 больше, чем у травоядных.

Бохеренс говорит, что у неандертальцев обнаружено более высокое содержание азота-15, чем у крупных хищников, таких как пещерные львы, пещерные гиены или волки. Это значит, что неандертальцы были более плотоядными, чем хищники, что есть гиперхищниками.

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, ученые обнаружили другое объяснение необычно высокого уровня азота-15 у неандертальцев. Родственники человека могли поедать личинок насекомых либо случайно, во время поедания гниющего мяса, либо намеренно. Эйприл Ноуэлл из Университета Виктории в Канаде, говорит, что и гниющее мясо, и особенно личинки, питающиеся этим мясом, содержат высокий уровень азота, и любой неандерталец, регулярно употребляющий такую ​​пищу, имел бы высокий изотопный состав.

В то же время, как говорит Бохеренс, неандертальцы не могли бы выжить, питаясь исключительно мясом, если бы их физиология была схожа с физиологией современных людей, что вполне вероятно. Потребление слишком большого количества белка без достаточного количества жиров и углеводов, которые обеспечивают большую часть нашей энергии, может привести к смертельному заболеванию, известному как белковое отравление.

Неандертальцы ели жир и растения

Ученые считают, что решением проблемы стал жир. Во время исследования останков неандертальце в Германии, возрастом 125 000 лет, ученые обнаружили доказательства того, что неандертальцы систематически разбивали кости животных, чтобы извлечь жир из костного мозга. Еще одним вероятным источником жира были мозги животных.

Ученые сходятся во мнении, что неандертальцы также ели растения, когда они были доступны. Существуют многочисленные доказательства этого, которые сохранились на каменных орудиях, в зубном налете и окаменелых фекалиях.

Остатки пищи, найденные на территории современного Израиля, свидетельствуют о том, что неандертальцы ели бобовые, желуди и фисташки. В Греции и Ираке остатки растений свидетельствуют о том, что неандертальцы ели чечевицу, орехи и травы.

Хотя неандертальцы были в значительной мере мясоедами, они меняли свой рацион в зависимости от места и времени проживания, говорят ученые.

