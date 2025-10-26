Гіперхижаки: неандертальці їли не тільки м'ясо, а й дещо ще

Неандертальці були м'ясоїдами, але нові дослідження показують, що в їхній раціон входили й інші продукти.

Вважається, що неандертальці, родичі людини, які вимерли 30 000 років тому, харчувалися винятково м'ясом, і в їхньому раціоні не було фруктів, зернових і зелені. Але чи справді неандертальці харчувалися тільки м'ясом? Нові дослідження показують, що це не так, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Хоча існує багато доказів того, що неандертальці регулярно харчувалися м'ясом, нові дослідження показують, що вони їли й інші частини тварин, наприклад, жир з кісткового мозку, а також рослини.

Відео дня

Неандертальці були гіперхижаками

Вчені можуть оцінити співвідношення різних продуктів, які вживали стародавні люди, аналізуючи кількість атомів з різним числом нейтронів у ядрах, відомих як ізотопи, таких як вуглець-13 і азот-15. Ізотопи, які їдять люди, зберігаються в їхніх зубах і кістках. Ці ізотопи діють як хімічні відбитки, які показують, чим харчувалися люди і тварини тисячі років тому.

Дослідження ізотопів кальцію, стронцію і цинку в рештках неандертальців в Іспанії показало, що вони були гіперхижаками, які харчувалися переважно м'ясом і кістковим мозком. Людовик Слімак з Тулузького університету у Франції, каже, що неандертальці були вищими хижаками, які перебувають на вершині харчового ланцюга, де немає природних ворогів.

Ерве Бохеренс із Тюбінгенського університету в Німеччині каже, що це підтверджується більш дослідженнями ізотопів азоту. Азот існує у двох ізотопах: азот-14 і азот-15. Коли тварини поїдають інших тварин, важчий азот-15 повільно накопичується в їхньому організмі. Це означає, що у тварин, які харчуються м'ясом, азоту-15 більше, ніж у травоїдних.

Бохеренс каже, що у неандертальців виявлено вищий вміст азоту-15, ніж у великих хижаків, таких як печерні леви, печерні гієни або вовки. Це означає, що неандертальці були більш м'ясоїдними, ніж хижаки, тобто гіперхижаками.

Згідно з недавнім дослідженням, опублікованим у журналі Science Advances, вчені виявили інше пояснення незвично високого рівня азоту-15 у неандертальців. Родичі людини могли поїдати личинок комах або випадково, під час поїдання гниючого м'яса, або навмисно. Ейпріл Ноуелл з Університету Вікторії в Канаді, каже, що і гниюче м'ясо, і особливо личинки, які харчуються цим м'ясом, містять високий рівень азоту, і будь-який неандерталець, який регулярно вживає таку їжу, мав би високий ізотопний склад.

Водночас, як каже Бохеренс, неандертальці не могли б вижити, харчуючись виключно м'ясом, якби їхня фізіологія була подібна до фізіології сучасних людей, що цілком імовірно. Споживання занадто великої кількості білка без достатньої кількості жирів і вуглеводів, які забезпечують більшу частину нашої енергії, може призвести до смертельного захворювання, відомого як білкове отруєння.

Неандертальці їли жир і рослини

Вчені вважають, що вирішенням проблеми став жир. Під час дослідження решток неандертальців у Німеччині, віком 125 000 років, учені виявили докази того, що неандертальці систематично розбивали кістки тварин, щоб витягти жир із кісткового мозку. Ще одним імовірним джерелом жиру були мізки тварин.

Вчені сходяться на думці, що неандертальці також їли рослини, коли вони були доступні. Існують численні докази цього, які збереглися на кам'яних знаряддях, у зубному нальоті та скам'янілих фекаліях.

Залишки їжі, знайдені на території сучасного Ізраїлю, свідчать про те, що неандертальці їли бобові, жолуді та фісташки. У Греції та Іраку залишки рослин свідчать про те, що неандертальці їли сочевицю, горіхи і трави.

Хоча неандертальці були значною мірою м'ясоїдами, вони змінювали свій раціон залежно від місця і часу проживання, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, мишам додали гени неандертальців і денисівців: результати виявилися інтригуючими.

Також Фокус писав про те, що підліток проковтнув майже 200 небезпечних магнітів: вижив, але позбувся частини кишечника.