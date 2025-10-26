Странная симметрия между Северным и Южным полушариями Земли нарушается: почему это плохо

Северное полушарие поглощает больше солнечного света, чем Южное, и облака больше не могут поддерживать баланс.

Много лет назад ученые заметили нечто странное: Северное и Южное полушария Земли отражают почти одинаковое количество солнечного света обратно в космос. Причина этой странной симметрии заключается в том, что в Северном полушарии больше суши, городов, загрязнения и промышленных аэрозолей. Все это должно приводить к более высокому уровню отражения солнечного света, чем его поглощению. Южное полушарие в основном занято океаном, который темнее и поглощает больше солнечного света. Но новое исследование, опубликованное в журнале PNAS, показывает, что эта симметрия нарушается, пишет Live Science.

Ученые проанализировали данные наблюдений спутников NASA миссии CERES, которые наблюдают за климатом планеты и ее энергетическим балансом с 2000 года. Исследователи обнаружили, что Северное полушарие темнеет быстрее Южного. Другими словами, оно поглощает больше солнечного света. Этот может изменить погодные условия, количество осадков и общий климат планеты в ближайшие десятилетия.

Спутники CERES фиксируют, сколько солнечного света поглощается и отражается, а также сколько инфракрасного излучения возвращается в космос. Ученые использовали эти измерения для анализа изменений энергетического баланса Земли в период с 2001 по 2024 год. Энергетический баланс показывает, поглощает ли планета больше энергии, чем выделяет, и как эта разница варьируется между полушариями Земли.

Ученые обнаружили, что Северное полушарие поглощает примерно на 0,34 Вт больше солнечной энергии на квадратный метр за десятилетие, чем Южное. Исследователи говорят, что эта разница может показаться незначительной, но в масштабах всей планеты это огромная цифра.

Чтобы выяснить причину этого дисбаланса, ученые изучили влияние таких факторов как облачность, аэрозоли, поверхностная яркость и водяной пар, а также количество солнечного света, поглощаемого каждым полушарием Земли.

В результате ученые выяснили, что Северное полушарие поглощает больше солнечного света из-за таяния снега и льда, снижение уровня загрязнения воздуха и повышение уровня водяного пара.

Таяние снега и льда обнажает сушу и океан под ними. Уровень загрязнения воздуха снизился в таких местах, как Китай, США и Европа. Это означает, что в воздухе меньше аэрозолей, отражающих солнечный свет. В Южном полушарии все наоборот, говорят ученые.

Согласно исследованию, поскольку Северное полушарие нагревается быстрее, там также содержится больше водяного пара. Он не отражает солнечный свет, а поглощает его. Это еще одна причина, почему Северное полушарие поглощает больше тепла.

При этом ученые выяснили, что за два десятилетия не изменилась облачность. В Северном полушарии должно наблюдаться больше отражения солнечного света от облаков по сравнению с Южным, но этого ученые не обнаружили. То есть облака больше не могут поддерживать энергетический баланс. Но почему так происходит, остается загадкой.

