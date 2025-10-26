Дивна симетрія між Північною і Південною півкулями Землі порушується: чому це погано

Північна півкуля поглинає більше сонячного світла, ніж Південна, і хмари більше не можуть підтримувати баланс.

Багато років тому вчені помітили щось дивне: Північна і Південна півкулі Землі відбивають майже однакову кількість сонячного світла назад у космос. Причина цієї дивної симетрії полягає в тому, що в Північній півкулі більше суші, міст, забруднення і промислових аерозолів. Усе це має призводити до вищого рівня відбиття сонячного світла, ніж його поглинання. Південна півкуля в основному зайнята океаном, який темніший і поглинає більше сонячного світла. Але нове дослідження, опубліковане в журналі PNAS, показує, що ця симетрія порушується, пише Live Science.

Учені проаналізували дані спостережень супутників NASA місії CERES, які спостерігають за кліматом планети та її енергетичним балансом з 2000 року. Дослідники виявили, що Північна півкуля темніє швидше за Південну. Іншими словами, вона поглинає більше сонячного світла. Це може змінити погодні умови, кількість опадів і загальний клімат планети в найближчі десятиліття.

Супутники CERES фіксують, скільки сонячного світла поглинається і відбивається, а також скільки інфрачервоного випромінювання повертається в космос. Вчені використовували ці вимірювання для аналізу змін енергетичного балансу Землі в період з 2001 по 2024 рік. Енергетичний баланс показує, чи поглинає планета більше енергії, ніж виділяє, і як ця різниця варіюється між півкулями Землі.

Учені виявили, що Північна півкуля поглинає приблизно на 0,34 Вт більше сонячної енергії на квадратний метр за десятиліття, ніж Південна. Дослідники кажуть, що ця різниця може здатися незначною, але в масштабах всієї планети це величезна цифра.

Щоб з'ясувати причину цього дисбалансу, вчені вивчили вплив таких чинників, як хмарність, аерозолі, поверхнева яскравість і водяна пара, а також кількість сонячного світла, поглинутого кожною півкулею Землі.

У результаті вчені з'ясували, що Північна півкуля поглинає більше сонячного світла через танення снігу і льоду, зниження рівня забруднення повітря і підвищення рівня водяної пари.

Танення снігу і льоду оголює сушу і океан під ними. Рівень забруднення повітря знизився в таких місцях, як Китай, США та Європа. Це означає, що в повітрі менше аерозолів, які відбивають сонячне світло. У Південній півкулі все навпаки, кажуть учені.

Згідно з дослідженням, оскільки Північна півкуля нагрівається швидше, там також міститься більше водяної пари. Вона не відбиває сонячне світло, а поглинає його. Це ще одна причина, чому Північна півкуля поглинає більше тепла.

При цьому вчені з'ясували, що за два десятиліття не змінилася хмарність. У Північній півкулі має спостерігатися більше відбиття сонячного світла від хмар порівняно з Південною, але цього вчені не виявили. Тобто хмари більше не можуть підтримувати енергетичний баланс. Але чому так відбувається, залишається загадкою.

