Действительно ли полнолуние приводит к бессоннице: что говорят ученые

Некоторым людям кажется, что когда Луна наиболее яркая, это мешает им нормально спать по ночам. Но в современном мире искусственное освещение оказывает гораздо большее влияние на сон, чем Луна.

На протяжении веков люди верили, что Луна способна вызывать бессонные ночи, странное поведение и даже безумие. В то же время и сейчас некоторые люди утверждают, что они не могут нормально спать во время полнолуния. Но подтверждает ли это наука? Исследования показывают, что полнолуние может незначительно влиять на сон, но влияние этой фазы Луны на психическое здоровье гораздо менее определенно. Невролог Джоанна Фонг-Исариявонгсе из Питтсбургского университета объясняет, что как именно полнолуние может влиять на наш сон, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Несколько исследований показывают, что люди действительно спят по-другому в дни, предшествующие полнолунию, когда лунный свет наиболее яркий. В этот период некоторые люди спят примерно на 20 минут меньше, дольше засыпают и меньше времени проводят в глубокой фазе сна.

Наиболее вероятной причиной этого является свет. Яркая Луна вечером может замедлить работу внутренних часов организма, снизить уровень мелатонина, гормона, сигнализирующего о времени сна, и поддерживать мозг более активным. Эти изменения незначительны. Большинство людей теряют всего от 15 до 30 минут сна и этот эффект наиболее выражен в местах без искусственного освещения, например, в сельской местности.

Веками люди обвиняли полнолуние в том, что оно вызывает безумие. Предполагалось, что потеря сна при яркой Луне может привести к расстройству психики. Современные исследования показывают, что сама по себе потеря сна является мощным фактором, способствующим проблемам с психическим здоровьем. Длительные нарушения сна повышают риск депрессии, суицидальных мыслей и обострений таких заболеваний, как биполярное расстройство и шизофрения.

Но проблема в том, что, когда исследователи рассматривают большие группы людей, доказательств того, что фазы Луны провоцируют психические расстройства, практически нет.

Некоторые люди утверждают, что они не могут нормально спать во время полнолуния Фото: Getty

На протяжении многих лет ученые исследовали другие объяснения предполагаемых лунных эффектов: от гравитационного воздействия на тело до едва заметных геомагнитных изменений и изменений давления. Но ни один из этих механизмов не выдерживает критики.

Гравитационные силы, движущие океаны, слишком слабы, чтобы повлиять на физиологию человека, а исследования геомагнитных и атмосферных изменений во время фаз Луны дали противоречивые или незначительные результаты. Это делает нарушение сна из-за воздействия ночного света наиболее правдоподобной связью между Луной и поведением человека.

Если научные данные столь неоднозначны, почему так много людей верят в эффект полнолуния? Ученые объясняют это тем, что мы замечаем и помним необычные ночи, совпадающие с полнолунием, но забываем о множестве ночей, когда ничего не происходило. Также стоит учитывать то, что в отличие от скрытых нарушителей сна, таких как стресс, кофеин или просмотр соцсетей на смартфоне, Луна хорошо видна, ярко сияет и ее легко обвинить в нарушении сна.

Даже если Луна не влияет на наше психическое здоровье, полнолуние показывает, что ночной свет имеет значение. Наши тела устроены так, чтобы следовать естественному циклу света и темноты. Избыточный свет вечером, будь то лунный свет, уличные фонари или экраны смартфонов, может замедлить циркадные ритмы, снизить уровень мелатонина и привести к более фрагментарному сну.

В современном мире искусственное освещение оказывает гораздо большее влияние на сон, чем Луна.

Как уже писал Фокус, на поверхности Луны гуляют призрачные огни: некоторые длятся секунду, а другие – часы. Ученые объяснили, что это такое.

Также Фокус писал о том, что странная симметрия между Северным и Южным полушариями Земли нарушается. Северное полушарие поглощает больше солнечного света, чем Южное, и облака больше не могут поддерживать баланс.