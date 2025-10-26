Чи справді повний місяць призводить до безсоння: що кажуть учені

Деяким людям здається, що коли Місяць найяскравіший, це заважає їм нормально спати ночами. Але в сучасному світі штучне освітлення має набагато більший вплив на сон, ніж Місяць.

Протягом століть люди вірили, що Місяць здатний спричиняти безсонні ночі, дивну поведінку і навіть божевілля. Водночас і зараз деякі люди стверджують, що вони не можуть нормально спати під час повного місяця. Але чи підтверджує це наука? Дослідження показують, що повний місяць може незначно впливати на сон, але вплив цієї фази Місяця на психічне здоров'я набагато менш визначений. Неврологиня Джоанна Фонг-Ісаріявонгсе з Піттсбурзького університету пояснює, що як саме повний місяць може впливати на наш сон, пише ScienceAlert.

Кілька досліджень показують, що люди дійсно сплять по-іншому в дні, що передують повному місяцю, коли місячне світло найяскравіше. У цей період деякі люди сплять приблизно на 20 хвилин менше, довше засинають і менше часу проводять у глибокій фазі сну.

Найімовірнішою причиною цього є світло. Яскравий Місяць увечері може сповільнити роботу внутрішнього годинника організму, знизити рівень мелатоніну, гормону, що сигналізує про час сну, і підтримувати мозок активнішим. Ці зміни незначні. Більшість людей втрачають лише від 15 до 30 хвилин сну і цей ефект найбільш виражений у місцях без штучного освітлення, наприклад, у сільській місцевості.

Століттями люди звинувачували повний Місяць у тому, що він викликає божевілля. Припускали, що втрата сну за яскравого Місяця може призвести до розладу психіки. Сучасні дослідження показують, що сама по собі втрата сну є потужним чинником, що сприяє проблемам із психічним здоров'ям. Тривалі порушення сну підвищують ризик депресії, суїцидальних думок і загострень таких захворювань, як біполярний розлад і шизофренія.

Але проблема в тому, що, коли дослідники розглядають великі групи людей, доказів того, що фази Місяця провокують психічні розлади, практично немає.

Протягом багатьох років учені досліджували інші пояснення передбачуваних місячних ефектів: від гравітаційного впливу на тіло до ледь помітних геомагнітних змін і змін тиску. Але жоден із цих механізмів не витримує критики.

Гравітаційні сили, що рухають океани, занадто слабкі, щоб вплинути на фізіологію людини, а дослідження геомагнітних і атмосферних змін під час фаз Місяця дали суперечливі або незначні результати. Це робить порушення сну через вплив нічного світла найбільш правдоподібним зв'язком між Місяцем і поведінкою людини.

Якщо наукові дані настільки неоднозначні, чому так багато людей вірять в ефект повного місяця? Вчені пояснюють це тим, що ми помічаємо і пам'ятаємо незвичайні ночі, що збігаються з повним місяцем, але забуваємо про безліч ночей, коли нічого не відбувалося. Також варто враховувати те, що на відміну від прихованих порушників сну, як-от стрес, кофеїн або перегляд соцмереж на смартфоні, Місяць добре видно, він яскраво сяє і його легко звинуватити в порушенні сну.

Навіть якщо Місяць не впливає на наше психічне здоров'я, повний місяць показує, що нічне світло має значення. Наші тіла влаштовані так, щоб слідувати природному циклу світла і темряви. Надлишкове світло ввечері, чи то місячне світло, чи то вуличні ліхтарі, чи то екрани смартфонів, може сповільнити циркадні ритми, знизити рівень мелатоніну і призвести до більш фрагментарного сну.

У сучасному світі штучне освітлення має набагато більший вплив на сон, ніж Місяць.

