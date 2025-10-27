Человеческий организм имеет естественную защиту от рака кожи: причем здесь седина

В новом исследовании ученые обнаружили неожиданную связь между поседением волос и меланомой. Данные указывают на то, что седина может быть отражением естественной защиты организма от рака кожи.

Команда из Токийского университета изучила взаимосвязь между поседением волос и меланомой – смертельной формой рака кожи, которая ежегодно поражает сотни тысяч людей по всему миру. Седые волосы, как и меланома, связаны с меланоцитарными стволовыми клетками (МСК), которые вырабатывают пигмент в волосах и коже, пишет Daily Mail.

Когда меланоциты в волосяных фолликулах истощаются или перестают функционировать, выработка пигмента замедляется, а волосы становятся седыми. В новом исследовании ученые изучили реакцию МСК в волосяных фолликулах мышей на воздействие канцерогенных химических веществ.

Результаты показали, что при повреждении МСК некоторые клетки отмирают, что приводит к поседению волос. Это происходит благодаря процессу, называемому p53-p21. Этот специфический путь является опухолесупрессором и считается "хранителем" человеческих генов, поскольку защищает ДНК от повреждения внешними стрессорами.

Теперь ученые считают, что седые волосы могут быть отражением механизма, посредством которого организм удаляет поврежденные стволовые клетки до того, как они превратятся в раковые. Увы, не все клетки следуют этому процессу и те, что не следуют ему, могут стать злокачественными.

По словам профессора генетики Гарвардской медицинской школы, доктора Дэвида Синклера, не принимавшего участия в исследовании, результаты нового исследования могут помочь в разработке профилактических методов лечения меланомы, а также ряда других видов рака. Он также добавил, что выводы нового исследования о том, что поседение волос может отражать защиту организма от рака, весьма интересны.

Ученые считают, что потеря пигмента, вероятно, может быть способом защиты от превращения поврежденных клеток в раковые. Если ученым удастся понять, как седые волосы могут защищать от рака, они смогут открыть новые методы выявления и блокирования мелономы еще до ее начала.

Отметим, что не существует универсального возраста, когда волосы начинают седеть, но некоторые исследования показывают, что в среднем это происходит после 40 лет. Впрочем, нередко первые признаки седины могут появиться в возрасте 30 лет, и воздействие раковых токсинов — не единственная причина.

С возрастом количество стволовых клеток-меланоцитов в волосяных фолликулах естественным образом уменьшается, что снижает выработку меланина и приводит к потере цвета волос. Наиболее значимыми факторами поседения волос являются генетика и старение. Однако стресс также играет роль.

В исследовании 2021 года ученые из Колумбийского университета и Университета Майами обнаружили, что у некоторых людей волосы восстанавливают свой естественный цвет после снижения уровня стресса. Хотя некоторые люди воспринимают седину как нечто негативное, исследование, проведенное в Токио предполагает, что оно может быть положительным признаком и признаком общей устойчивости к болезням.

