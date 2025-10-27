Людський організм має природний захист від раку шкіри: до чого тут сивина

У новому дослідженні вчені виявили несподіваний зв'язок між посивінням волосся і меланомою. Дані вказують на те, що сивина може бути відображенням природного захисту організму від раку шкіри.

Команда з Токійського університету вивчила взаємозв'язок між посивінням волосся і меланомою — смертельною формою раку шкіри, яка щорічно вражає сотні тисяч людей по всьому світу. Сиве волосся, як і меланома, пов'язані з меланоцитарними стовбуровими клітинами (МСК), які виробляють пігмент у волоссі та шкірі, пише Daily Mail.

Коли меланоцити у волосяних фолікулах виснажуються або перестають функціонувати, вироблення пігменту сповільнюється, а волосся стає сивим. У новому дослідженні вчені вивчили реакцію МСК у волосяних фолікулах мишей на вплив канцерогенних хімічних речовин.

Результати показали, що при пошкодженні МСК деякі клітини відмирають, що призводить до посивіння волосся. Це відбувається завдяки процесу, який називається p53-p21. Цей специфічний шлях є пухлиносупресором і вважається "зберігачем" людських генів, оскільки захищає ДНК від пошкодження зовнішніми стресорами.

Тепер учені вважають, що сиве волосся може бути відображенням механізму, за допомогою якого організм видаляє пошкоджені стовбурові клітини до того, як вони перетворяться на ракові. На жаль, не всі клітини слідують цьому процесу і ті, що не слідують йому, можуть стати злоякісними.

За словами професора генетики Гарвардської медичної школи, доктора Девіда Сінклера, який не брав участі в дослідженні, результати нового дослідження можуть допомогти в розробці профілактичних методів лікування меланоми, а також низки інших видів раку. Він також додав, що висновки нового дослідження про те, що посивіння волосся може відображати захист організму від раку, вельми цікаві.

Вчені вважають, що втрата пігменту, ймовірно, може бути способом захисту від перетворення пошкоджених клітин на ракові. Якщо вченим вдасться зрозуміти, як сиве волосся може захищати від раку, вони зможуть відкрити нові методи виявлення та блокування мелономи ще до її початку.

Зазначимо, що не існує універсального віку, коли волосся починає сивіти, але деякі дослідження показують, що в середньому це відбувається після 40 років. Утім, нерідко перші ознаки сивини можуть з'явитися у віці 30 років, і вплив ракових токсинів — не єдина причина.

З віком кількість стовбурових клітин-меланоцитів у волосяних фолікулах природним чином зменшується, що знижує вироблення меланіну і призводить до втрати кольору волосся. Найбільш значущими факторами посивіння волосся є генетика і старіння. Однак стрес також відіграє роль.

У дослідженні 2021 року вчені з Колумбійського університету та Університету Маямі виявили, що в деяких людей волосся відновлює свій природний колір після зниження рівня стресу. Хоча деякі люди сприймають сивину як щось негативне, дослідження, проведене в Токіо, припускає, що вона може бути позитивною ознакою й ознакою загальної стійкості до хвороб.

