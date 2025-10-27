Миллионы чашек кофе ежедневно оказываются в канализации: ученые призывают не делать так

Исследователи предупреждают, что кофеин оказывает воздействие на окружающую среду. Дело в том, что он не разлагается быстро, а потому ученые считают его новым загрязнителем.

Недавно в Лондоне женщину оштрафовали за то, что она вылила кофе в канализацию перед посадкой в автобус. Позже штраф был отменен, но ситуация вызвала множество дискуссий о том, может ли выбрасываемый ежедневно кофе нанести вред окружающей среде, пишет Science Alert.

Чем опасен кофеин

Статистика свидетельствует о том, что ежедневно в мире выпивается около 2 миллиардов чашек кофе. Вся недопитая жидкость должна куда-то деваться независимо от того, находимся ли мы дома, на работе или остановке транспорта.

Хотя для многих желанная доза кофеина — это привычный утренний ритуал, его утилизация может нанести неприятный удар по окружающей среде. Одна чашка – мелочь, однако 98 миллионов чашек, ежедневно выливаемых в канализацию, создадут глобальную проблему для рек и водоемов, поскольку уровень кофеина в сточных водах неумолимо возрастает.

В чашках кофе содержатся сотни химических соединений. Помимо кофеина, во многих из них содержатся молоко и сахар, а в некоторых также какао, специи и другие ингредиенты. Проблема заключается в том, что кофеин оказывает наибольшее воздействие на окружающую среду – он не разлагается быстро и легко, а потому его считают новым загрязнителем.

В 2003 году ученые уже выяснили, что кофеин загрязняет швейцарские озера и реки. Более того, ученые также считают, что в канализацию не следует выливать и остатки кофе без кофеина. Кофе снижает pH воды, а также содержит органические соединения, которые при разложении лишают водные системы кислорода.

Питательные вещества в кофе также стимулируют рост водорослей и могут привести к дополнительному дефициту кислорода в реках и озерах, что может создать стресс для морских растений и животных и потенциально сократить продолжительность их жизни.

Ученые отмечают, что проблема кофеина актуальна для всего мира, в том числе и Антарктиды. Исследование 258 рек в 104 странах показало наличие кофеина более чем в 50% изученных участков. Недавние исследования также показали, что кофеин влияет на метаболизм, рост и подвижность некоторых пресноводных водорослей, растений и личинок водных мух. Кофеин может влиять на морскую и растительную жизнь даже в небольших количествах.

Что можно и чего нельзя выбрасывать в канализацию

Уличная канализация — часть нашей системы водоснабжения, а потому не стоит сбрасывать в нее того, что мы не хотели бы увидеть в реке, озере, на пляже или в море. В результате ученые не рекомендую выбрасывать в канализацию такие отходы, как:

кофе;

кофейная гуща;

пищевые жидкости;

масла;

краски;

горячие жиры;

моющие средства;

отбеливатели;

строительные жидкости.

Все это следует утилизировать через соответствующие бытовые контейнеры или пункты сбора отходов.

Как утилизировать кофе

Во-первых, ученые советуют варить меньше кофе, чтобы уменьшить количество отходов. Во-вторых, кофейную жидкость и гущу также можно аккуратно выбрасывать в сад или на клумбы в небольших количествах.

Исследователи также считают, что лучшим местом для кофейных отходов станет компостная куча или переработка пищевых отходов. Если эти варианты недоступны, ученые советуют отправлять жидкость и гущу в мусорное ведро.

