Мільйони чашок кави щодня опиняються в каналізації: вчені закликають не робити так

Дослідники попереджають, що кофеїн впливає на навколишнє середовище. Річ у тім, що він не розкладається швидко, а тому вчені вважають його новим забруднювачем.

Нещодавно в Лондоні жінку оштрафували за те, що вона вилила каву в каналізацію перед посадкою в автобус. Пізніше штраф було скасовано, але ситуація викликала безліч дискусій про те, чи може кава, яку викидають щодня, завдати шкоди навколишньому середовищу, пише Science Alert.

Чим небезпечний кофеїн

Статистика свідчить про те, що щодня у світі випивається близько 2 мільярдів чашок кави. Уся недопита рідина має кудись подітися незалежно від того, перебуваємо ми вдома, на роботі чи зупинці транспорту.

Хоча для багатьох бажана доза кофеїну — це звичний ранковий ритуал, його утилізація може завдати неприємного удару навколишньому середовищу. Одна чашка — дрібниця, проте 98 мільйонів чашок, що щодня виливаються в каналізацію, створять глобальну проблему для річок і водойм, оскільки рівень кофеїну в стічних водах невблаганно зростає.

У чашках кави містяться сотні хімічних сполук. Крім кофеїну, у багатьох з них містяться молоко і цукор, а в деяких також какао, спеції та інші інгредієнти. Проблема полягає в тому, що кофеїн чинить найбільший вплив на навколишнє середовище — він не розкладається швидко і легко, а тому його вважають новим забруднювачем.

У 2003 році вчені вже з'ясували, що кофеїн забруднює швейцарські озера та річки. Ба більше, вчені також вважають, що в каналізацію не слід виливати й залишки кави без кофеїну. Кава знижує pH води, а також містить органічні сполуки, які під час розкладання позбавляють водні системи кисню.

Поживні речовини в каві також стимулюють ріст водоростей і можуть призвести до додаткового дефіциту кисню в річках і озерах, що може створити стрес для морських рослин і тварин і потенційно скоротити тривалість їхнього життя.

Учені зазначають, що проблема кофеїну актуальна для всього світу, зокрема й Антарктиди. Дослідження 258 річок у 104 країнах засвідчило наявність кофеїну більш ніж у 50% вивчених ділянок. Нещодавні дослідження також засвідчили, що кофеїн впливає на метаболізм, ріст і рухливість деяких прісноводних водоростей, рослин і личинок водних мух. Кофеїн може впливати на морське і рослинне життя навіть у невеликих кількостях.

Що можна і чого не можна викидати в каналізацію

Вулична каналізація — частина нашої системи водопостачання, а тому не варто скидати в неї того, що ми не хотіли б побачити в річці, озері, на пляжі або в морі. У результаті вчені не рекомендують викидати в каналізацію такі відходи, як:

кава;

кавова гуща;

харчові рідини;

масла;

фарби;

гарячі жири;

мийні засоби;

відбілювачі;

будівельні рідини.

Усе це слід утилізувати через відповідні побутові контейнери або пункти збору відходів.

Як утилізувати каву

По-перше, вчені радять варити менше кави, щоб зменшити кількість відходів. По-друге, кавову рідину та гущу також можна акуратно викидати в сад або на клумби в невеликих кількостях.

Дослідники також вважають, що найкращим місцем для кавових відходів стане компостна купа або переробка харчових відходів. Якщо ці варіанти недоступні, вчені радять відправляти рідину і гущу у відро для сміття.

