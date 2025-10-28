Самый непоседливый вид на Земле: движется в 40 раз больше, чем все наземные мигрирующие животные

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить вид, который перемещается по планете больше всего. Речь не о птицах и даже не о великих миграциях животных по африканской саванне.

В новом исследовании, проведенном командой из Института Вейцмана, ученые подсчитали, что великие миграции животных по африканской саванне или птиц между полушариями меркнут в сравнении с перемещением людей. Это последствие того, что люди и одомашненные животные доминируют в биомассе на суше, пишет IFLScience.

Несмотря на зимние перелеты из более холодного климата в Средиземноморье или Карибский бассейн, люди не демонстрируют впечатляющего миграционного зрелища, как огромные стада антилоп гну или зебр. Однако все меняется, когда дело доходит до расстояния, умноженного на массу тела – ничто на суше или в воздухе не может сравниться с нами.

Наша планета является домом для огромного количества видов и многие из них значительно крупнее людей. В результате легко предположить, что вместе все эти животные должны превосходить нас по весу, но это уже не так. Популяции большинства крупных диких млекопитающих сокращаются, а за редкими исключениями, такими как бизоны и горбатые киты, восстанавливаются после почти полного вымирания. Но их численность все еще в разы меньше, чем, к примеру, два столетия назад.

По словам соавтора исследования, аспиранта Лиорома Гринспуна, полученные данные примерно соответствуют результатам предыдущих исследований. Команда обнаружила, что люди сегодня составляют треть биомассы всех млекопитающих, а домашний скот – большую часть оставшейся части. Дикие млекопитающие, включая китов, составляют всего около 5%.

Однако команда обнаружила и нечто новое. Рассматривая движение биомассы, измеряемое путем сравнения массы среднего представителя вида, количества живущих сегодня особей и расстояния, проходимого ими ежегодно

Миграция миллиона травоядных животных, многие из которых весят намного больше человека, через Африку — захватывающий фильм. И все же, по перемещению биомассы примерно эквивалентно хаджу или чемпионату мира по футболу. Движущиеся человеческие тела, возможно, и меньше, но многие из них преодолевают гораздо большие расстояния с помощью межконтинентальных самолетов.

Не менее любопытным кажется и то, что на Земле сегодня обитает около двух миллионов полярных крачек, и они ежегодно мигрируют практически с одного полюса на другой, а затем обратно. И все же, их общее перемещение биомассы меньше, чем у серых волков – 16 и 30 миллионов тонно-километров в год соответственно.

И все же, все это ничтожно мало в сравнении с общим перемещением людей, будь то ежедневные поездки на работу и обратно или менее частые, но более продолжительные отпуска. Малоподвижный образ жизни может быть настоящей проблемой для человека, однако с помощью самолетов, поездов и автомобилей люди ежегодно путешествуют на расстояния, гораздо большие чем способны животные. Исключение составляют перелетные птицы, масса тела которых невелика, и более крупные киты, численность которых сейчас крайне мала.

Результаты также показали, что люди перемещаются на 4000 миллиардов тонно-километров в год, в то время как дикие животные вместе взятые перемещаются примерно на 100 миллиардов тонно-километров в год, что примерно в 40 раз меньше. Считается, что дикие наземные млекопитающие (не считая летучих мышей) перемещаются на 30 Гт·км·год⁻¹, из которых 23% составляют африканские саванные слоны.

По словам ученых, не только удобство передвижения на автомобилях и самолетах делает людей крупнейшими "непоседами" планеты. Данные указывают на то, что наше движение значительно превосходит перемещение любого другого вида и примерно в шесть раз превышает перемещение биомассы диких наземных животных и птиц.

Отметим, что все это произошло совсем недавно. В 1850 году людей было в 7 раз меньше и большинство из них уезжали далеко от места своего рождения. Между тем, перемещение биомассы диких наземных животных было примерно вдвое больше, чем сегодня, до того, как мы начали массово истреблять крупных животных и уничтожать места обитания перелетных птиц. Движение океанических животных еще больше замедлилось из-за того, что люди охотились на китов и вылавливали огромное количество видов в океане.

