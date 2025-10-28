Найнепосидючіший вид на Землі: рухається в 40 разів більше, ніж усі наземні тварини, що мігрують

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб з'ясувати вид, який переміщується планетою найбільше. Мова не про птахів і навіть не про великі міграції тварин африканською саваною.

У новому дослідженні, проведеному командою з Інституту Вейцмана, вчені підрахували, що великі міграції тварин африканською саваною або птахів між півкулями тьмяніють порівняно з переміщенням людей. Це наслідок того, що люди й одомашнені тварини домінують у біомасі на суші, пише IFLScience.

Попри зимові перельоти з холоднішого клімату до Середземномор'я або Карибського басейну, люди не демонструють дивовижного міграційного видовища, як величезні стада антилоп гну або зебр. Однак усе змінюється, коли справа доходить до відстані, помноженої на масу тіла, — ніщо на суші чи в повітрі не може зрівнятися з нами.

Наша планета є домівкою для величезної кількості видів і багато хто з них значно більший за людей. У результаті легко припустити, що разом всі ці тварини повинні перевершувати нас за вагою, але це вже не так. Популяції більшості великих диких ссавців скорочуються, а за рідкісними винятками, такими як бізони й горбаті кити, відновлюються після майже повного вимирання. Але їхня чисельність все ще в рази менша, ніж, наприклад, два століття тому.

За словами співавтора дослідження, аспіранта Ліорома Грінспуна, отримані дані приблизно відповідають результатам попередніх досліджень. Команда виявила, що люди сьогодні становлять третину біомаси всіх ссавців, а домашня худоба — більшу частину решти. Дикі ссавці, включно з китами, становлять лише близько 5%.

Однак команда виявила і щось нове. Розглядаючи рух біомаси, що вимірюється шляхом порівняння маси середнього представника виду, кількості особин, які живуть сьогодні, і відстані, яку вони проходять щорічно

Міграція мільйона травоїдних тварин, багато з яких важать набагато більше за людину, через Африку — захопливий фільм. І все ж, за переміщенням біомаси приблизно еквівалентно хаджу або чемпіонату світу з футболу. Рухомі людські тіла, можливо, і менші, але багато хто з них долає набагато більші відстані за допомогою міжконтинентальних літаків.

Не менш цікавим здається і те, що на Землі сьогодні мешкає близько двох мільйонів полярних крячків, і вони щорічно мігрують практично з одного полюса на інший, а потім назад. І все ж, їхнє загальне переміщення біомаси менше, ніж у сірих вовків — 16 і 30 мільйонів тоннокілометрів на рік відповідно.

І все ж, все це мізерно мало порівняно із загальним переміщенням людей, чи то щоденні поїздки на роботу і назад, чи то менш часті, але триваліші відпустки. Малорухливий спосіб життя може бути справжньою проблемою для людини, проте за допомогою літаків, поїздів і автомобілів люди щорічно подорожують на відстані, набагато більші, ніж здатні тварини. Виняток становлять перелітні птахи, маса тіла яких невелика, і більші кити, чисельність яких нині вкрай мала.

Результати також показали, що люди переміщуються на 4000 мільярдів тоннокілометрів на рік, тоді як дикі тварини разом узяті переміщуються приблизно на 100 мільярдів тоннокілометрів на рік, що приблизно в 40 разів менше. Вважається, що дикі наземні ссавці (не враховуючи кажанів) переміщуються на 30 Гт-км-рік-¹, з яких 23% становлять африканські саванні слони.

За словами вчених, не тільки зручність пересування на автомобілях і літаках робить людей найбільшими "непосидами" планети. Дані вказують на те, що наш рух значно перевершує переміщення будь-якого іншого виду і приблизно в шість разів перевищує переміщення біомаси диких наземних тварин і птахів.

Зазначимо, що все це сталося зовсім недавно. У 1850 році людей було в 7 разів менше і більшість із них виїжджали далеко від місця свого народження. Тим часом переміщення біомаси диких наземних тварин було приблизно вдвічі більшим, ніж сьогодні, до того, як ми почали масово винищувати великих тварин і знищувати місця проживання перелітних птахів. Рух океанічних тварин ще більше сповільнився через те, що люди полювали на китів і виловлювали величезну кількість видів в океані.

