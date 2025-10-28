Гигантские крысы ловят летучих мышей просто в воздухе: получено первое в истории видео

Исследователи впервые в истории засняли на видео того, как крысы охотятся на летучих мышей в воздухе. Животные просто стояли на выступе пещеры ночью и ловили, пролетающих мимо летучих мышей.

Летучие мыши используют так называемые зимние убежища – пещеры, в которых может одновременно находиться большое количество летучих мышей – чтобы согреться ночью. В ходе исследования ученые изучили два таких убежища: Зегебергский Калькберг и Люнебургский Калькберг, пишет IFLScience.

В ходе исследования были использованы инфракрасные камеры, с помощью которых удалось зафиксировать, что происходит между инвазивными крысами и летучими мышами, пытающимися войти в убежище или выйти из него. В результате ученым впервые в мире удалось получить видео того, как крысы на выступе пещеры недалеко от Гамбурга охотятся на летучих мышей.

Несмотря на впечатляющий навык, учитывая, что они практически слепы в темноте, инвазивные крысы могут представлять серьезную проблему для местной популяции летучих мышей. В общей сложности было зафиксировано 30 попыток нападения и 13 случаев, когда серые крысы (Rattus norvegicus) убивали летучих мышей рода Myotis в районе Зегебергер-Калькберг. Ученые считают, что крысы использовали два основных способа охоты:

ловля отдыхающих летучих мышей;

охота на летучи мышей в воздухе.

В ходе наблюдений ученые заметили, что крысы часто патрулировали посадочную площадку у входа в пещеру: животные стояли на задних лапах, используя хвосты для равновесия и поднимая передние лапы, чтобы перехватывать летучих мышей. Было зафиксировано, как отдельные особи ловили летучих мышей в воздухе, немедленно убивали их укусом и утаскивали. Любопытно, что такое поведение было задокументировано учеными впервые.

Отметим, что поведение было зафиксировано практически в полной темноте, что означает, что крысы охотились почти вслепую. Предполагается, что вместо зрения крысы, вероятно, полагались на потоки воздуха, ощущаемые через вибриссы, а также тактильные ощущения.

В Люнебургском Калькберге не было зафиксировано случаев прямой охоты, но тепловизионные камеры неоднократно фиксировали крыс у входных расщелин, а в расщелинах скал поблизости были обнаружены трупы летучих мышей.

Крысы – одни из самых распространенных инвазивных животных в мире. Различные виды, как считается, ответственны за массовое сокращение популяции местных животных, особенно на островах. Крысы также чрезвычайно успешно размножаются в городских районах, где их численность растет благодаря обилию пищи и укрытий. Видеозаписи подтверждают активную охоту крыс на летучих мышей, а наличие трупов в Люнебургском Калькберге позволяет предположить, что это происходит не только в одном месте.

Теперь ученые считают, что крысы способны уничтожать достаточное количество летучих мышей, что серьезно влияет на численность популяции. Авторы также считают, что меры по охране природы в будущем должны быть направлены на защиту местных видов.

