Гігантські щури ловлять кажанів просто у повітрі: отримано перше в історії відео

Дослідники вперше в історії зняли на відео того, як щури полюють на кажанів у повітрі. Тварини просто стояли на виступі печери вночі й ловили кажанів, що пролітали повз.

Кажани використовують так звані зимові притулки — печери, в яких може одночасно перебувати велика кількість кажанів — щоб зігрітися вночі. Під час дослідження вчені вивчили два таких притулки: Зегебергський Калькберг і Люнебургський Калькберг, пише IFLScience.

Під час дослідження було використано інфрачервоні камери, за допомогою яких вдалося зафіксувати, що відбувається між інвазивними щурами та кажанами, які намагаються увійти в притулок або вийти з нього. У результаті вченим уперше у світі вдалося отримати відео того, як щури на виступі печери недалеко від Гамбурга полюють на кажанів.

Попри дивовижну навичку, враховуючи, що вони практично сліпі в темряві, інвазивні щури можуть становити серйозну проблему для місцевої популяції кажанів. Загалом було зафіксовано 30 спроб нападу і 13 випадків, коли сірі щури (Rattus norvegicus) вбивали кажанів роду Myotis в районі Зегебергер-Калькберг. Вчені вважають, що щури використовували два основних способи полювання:

ловля кажанів, які відпочивають;

полювання на кажанів у повітрі.

Під час спостережень учені помітили, що щури часто патрулювали посадковий майданчик біля входу в печеру: тварини стояли на задніх лапах, використовуючи хвости для рівноваги та піднімаючи передні лапи, щоб перехоплювати кажанів. Було зафіксовано, як окремі особини ловили кажанів у повітрі, негайно вбивали їх укусом і забирали. Цікаво, що така поведінка була задокументована вченими вперше.

Зазначимо, що поведінка була зафіксована практично в повній темряві, що означає, що щури полювали майже наосліп. Передбачається, що замість зору щури, ймовірно, покладалися на потоки повітря, які відчувалися через вібриси, а також тактильні відчуття.

У Люнебурзькому Калькберзі не було зафіксовано випадків прямого полювання, але тепловізійні камери неодноразово фіксували щурів біля вхідних ущелин, а в ущелинах скель поблизу було виявлено трупи кажанів.

Щури — одні з найпоширеніших інвазивних тварин у світі. Різні види, як вважається, відповідальні за масове скорочення популяції місцевих тварин, особливо на островах. Щури також надзвичайно успішно розмножуються в міських районах, де їхня чисельність зростає завдяки великій кількості їжі та укриттів. Відеозаписи підтверджують активне полювання щурів на кажанів, а наявність трупів у Люнебурзькому Калькберзі дає змогу припустити, що це відбувається не тільки в одному місці.

Тепер учені вважають, що щури здатні знищувати достатню кількість кажанів, що серйозно впливає на чисельність популяції. Автори також вважають, що заходи з охорони природи в майбутньому мають бути спрямовані на захист місцевих видів.

