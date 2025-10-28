Илон Маск создал аналог Википедии: что известно о Grokipedia
Основатель техногигантов Tesla и SpaceX Илон Маск создал аналог онлайн-энциклопедии Википедия на базе искусственного интеллекта, назвав свое детище Grokipedia.
Целью такого шага является создание всеобъемлющей коллекции всех знаний с открытым исходным кодом и сохранить ее для будущих поколений, написал миллиардер у себя в Х. По словам Маска, Grokipedia будет "менее предвзятой", чем Википедия.
Поскольку она имеет открытый исходный код, ею можно пользоваться бесплатно.
"Grokipedia.com версии 0.1 уже доступна. Версия 1.0 будет в 10 раз лучше, но даже 0.1, на мой взгляд, лучше Википедии", – уверен техномагнат.
Как работает Grokipedia
Главная страница представляет собой белое или черное поле (можно выбрать) с поисковой строкой. В энциклопедии уже 885 279 материалов.
Если ввести в поиск слово Ukraine, то сайт выдает огромный материал с большим количеством разделов, ссылок и пояснений, включая название, историю, культуру, а также российско-украинскую войну.
Изображения пока отсутствуют.
По информации Euronews, система по содержанию основана на существующих источниках, таких как сама Википедия. В частности, в случае технических тем, как отмечают пользователи при сравнении, целые абзацы копируются.
В отличие от Википедии, записи не могут быть отредактированы или исправлены самими пользователями.
"Википедия не принадлежит компании, а независима и поддерживается тысячами волонтеров, которые испытывают огромное чувство ответственности за свой проект", — уже заявила Франциска Хайне, управляющий директор Wikimedia Germany.
Организация описывает Википедию как "радикально прозрачную", и каждый может понять, откуда берутся знания и какие изменения были внесены. Это создает доверие.
Что касается непредвзятости, то тут, как и с соцсетью Х после покупки ее Маском, у многих возникают вопросы. Ранее миллиардер неоднократно обвинял Википедию в необъективности и леворадикализме.
"Grokipedia использует Grok от xAI для синтеза знаний из различных источников, отдавая приоритет максимальному поиску истины, а не редактированию на основе консенсуса. Википедия, напротив, зависит от редакторов-добровольцев, чьи предубеждения — часто левые — могут искажать статьи на спорные темы. Grokpedia минимизирует человеческую субъективность, концентрируясь на проверяемых фактах и логических рассуждениях для более надежной справочной информации. Версия 0.1 уже превосходит Википедию по нейтральности, и в будущем ожидается ее быстрое улучшение", – отмечается в одном из аккаунтов Маска.
В свою очередь в Фонде Викимедия опровергли эти обвинения, заверив, что многочисленные расследования за 25 лет не нашли никаких надежных доказательств этого.
