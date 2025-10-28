Ілон Маск створив аналог Вікіпедії: що відомо про Grokipedia

Засновник техногігантів Tesla і SpaceX Ілон Маск створив аналог онлайн-енциклопедії Вікіпедія на базі штучного інтелекту, назвавши своє дітище Grokipedia.

Метою такого кроку є створення всеосяжної колекції всіх знань з відкритим вихідним кодом і зберегти її для майбутніх поколінь, написав мільярдер у себе в Х. За словами Маска, Grokipedia буде "менш упередженою", ніж Вікіпедія.

Оскільки вона має відкритий вихідний код, нею можна користуватися безкоштовно.

"Grokipedia.com версії 0.1 вже доступна. Версія 1.0 буде в 10 разів кращою, але навіть 0.1, на мій погляд, краща за Вікіпедію", — упевнений техномагнат.

Ілон Маск упевнений в успіху свого нового проекту

Як працює Grokipedia

Головна сторінка являє собою біле або чорне поле (можна вибрати) з пошуковим рядком. В енциклопедії вже 885 279 матеріалів.

Фон головної сторінки можна вибирати в денному або нічному режимі

Якщо ввести в пошук слово Ukraine, то сайт видає величезний матеріал з чималою кількістю розділів, посилань і пояснень, включно з назвою, історією, культурою, а також російсько-українською війною.

Приклад статті про Україну

Зображення поки що відсутні.

За інформацією Euronews, система за змістом заснована на наявних джерелах, таких як сама Вікіпедія. Зокрема, у разі технічних тем, як зазначають користувачі під час порівняння, цілі абзаци копіюються.

На відміну від Вікіпедії, записи не можуть бути відредаговані або виправлені самими користувачами.

"Вікіпедія не належить компанії, а є незалежною і підтримується тисячами волонтерів, які мають величезне почуття відповідальності за свій проєкт", — уже заявила Франциска Гайне, керівна директорка Wikimedia Germany.

Організація описує Вікіпедію як "радикально прозору", і кожен може зрозуміти, звідки беруться знання і які зміни були внесені. Це створює довіру.

Що стосується неупередженості, то тут, як і з соцмережею Х після купівлі її Маском, у багатьох виникають питання. Раніше мільярдер неодноразово звинувачував Вікіпедію в необ'єктивності та ліворадикалізмі.

"Grokipedia використовує Grok від xAI для синтезу знань із різних джерел, віддаючи пріоритет максимальному пошуку істини, а не редагуванню на основі консенсусу. Вікіпедія, навпаки, залежить від редакторів-добровольців, чиї упередження — часто ліві — можуть спотворювати статті на спірні теми. Grokpedia мінімізує людську суб'єктивність, концентруючись на фактах, що перевіряються, і логічних міркуваннях для більш надійної довідкової інформації. Версія 0.1 вже перевершує Вікіпедію за нейтральністю, і в майбутньому очікується її швидке поліпшення", — зазначається в одному з акаунтів Маска.

Зі свого боку у Фонді Вікімедія спростували ці звинувачення, запевнивши, що численні розслідування за 25 років не знайшли жодних надійних доказів цього.

