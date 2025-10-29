Названа самая редкая крупная кошка в мире: в дикой природе живет лишь четыре особи

Исследователи назвали одних из самых редких крупных кошек в мире – золотистых или клубничных тигров. Считается, что в дикой природе осталось лишь несколько особей, еще около трех десятков содержатся в неволе.

Золотистые тигры, также известные как клубничные тигры, являются результатом редкого рецессивного гена. Они также считаются одними из самых редких крупных кошек в мире – по оценкам, по всему миру в неволе содержится всего около 30 золотистых тигров, в дикой природе, как считается, живет лишь четыре особи – все они обитают в национальном парке Казиранга. Хотя светлая шерсть, несомненно, очень красива, она сулит плохие новости для этих крупных кошек и будущего дикой популяции Казиранги, пишет IFLScience.

Кто такие золотистые тигры?

Золотистые тигры – результат редкой генетической мутации. Это рецессивный признак, то есть мутация проявляется только тогда, когда особь наследует две копии одного и того же рецессивного аллеля: одну от матери, а другую от отца.

Именно это делает их одними из самых редких тигриных морф в мире. По словам профессора экологии Национального центра биологических наук Индии Умы Рамакришнан, золотистые тигры не являются отдельным видом, а всего лишь бенгальские тигры (Panthera tigris tigris), которые переняли то, что ученые сравнивают с "орфографическими ошибками в ДНК".

Эти генетические особенности изменяют "широкополосный" ген, влияющий на выработку феомеланина, в результате чего тигры могут быть белоснежными, но золотистые тигры встречаются еще реже, чем эти бесполосые морфы.

Золотистые тигры в дикой природе

Несмотря на то, что золотистые тигры редки, их иногда можно увидеть в Казиранге. Например, одна из особей была запечатлена на фото, сделанном судьей конкурса "Фотограф дикой природы 2026 года" Судхиром Шиварамом. Увы, сегодня в дикой природе существует лишь несколько особей, что делает их одними из самых редких крупных кошек на планете.

Золотые тигры в неволе

В то же время золотые тигры все чаще встречаются в неволе и это, увы, тревожная тенденция. В статье 2024 года ученые исследовали, как программы разведения целенаправленно отбирают именно эти редкие морфы, хотя это, как известно, результат инбридинга.

Темпы разведения в частных популяциях тигров вызывают опасения по поводу инбридинга, особенно учитывая, что фенотипы, основанные на редких рецессивных мутациях, считаются имеющими высокую экономическую ценность.

По словам исследователей, существование золотистых тигров в заповеднике Казиранга вызывает опасения, так как инбридинг снижает генетическое разнообразие популяции. Появление золотистых тигров в заповеднике Казиранга с 2014 года предполагает, что-либо этот рецессивный вариант гена становится более распространенным в результате генетического дрейфа, либо инбридинг увеличивает вероятность его проявления.

