Названо найрідкіснішу велику кішку у світі: у дикій природі живе лише чотири особини

Дослідники назвали одних із найрідкісніших великих кішок у світі — золотистих або полуничних тигрів. Вважається, що в дикій природі залишилося лише кілька особин, ще близько трьох десятків утримуються в неволі.

Золотисті тигри, також відомі як полуничні тигри, є результатом рідкісного рецесивного гена. Вони також вважаються одними з найрідкісніших великих кішок у світі — за оцінками, в усьому світі в неволі утримують лише близько 30 золотистих тигрів, у дикій природі, як вважається, мешкають лише чотири особини — всі вони мешкають у національному парку Казіранга. Хоча світла шерсть, безсумнівно, дуже красива, вона обіцяє погані новини для цих великих кішок і майбутнього дикої популяції Казіранги, пише IFLScience.

Хто такі золотисті тигри?

Золотисті тигри — результат рідкісної генетичної мутації. Це рецесивна ознака, тобто мутація проявляється тільки тоді, коли особина успадковує дві копії одного і того ж рецесивного алеля: одну від матері, а іншу від батька.

Саме це робить їх одними з найрідкісніших тигрових морфів у світі. За словами професора екології Національного центру біологічних наук Індії Уми Рамакрішнан, золотисті тигри не є окремим видом, а всього лише бенгальські тигри (Panthera tigris tigris), які перейняли те, що науковці порівнюють з "орфографічними помилками в ДНК".

Ці генетичні особливості змінюють "широкосмуговий" ген, що впливає на вироблення феомеланіну, внаслідок чого тигри можуть бути білосніжними, але золотисті тигри трапляються ще рідше, ніж ці безвусі морфи.

Золотисті тигри в дикій природі

Попри те, що золотисті тигри рідкісні, їх іноді можна побачити в Казіранзі. Наприклад, одна з особин була зображена на фото, зробленому суддею конкурсу "Фотограф дикої природи 2026 року" Судхіром Шиварамом. На жаль, сьогодні в дикій природі існує лише кілька особин, що робить їх одними з найрідкісніших великих кішок на планеті.

Золоті тигри в неволі

Водночас золоті тигри все частіше зустрічаються в неволі й це, на жаль, тривожна тенденція. У статті 2024 року вчені дослідили, як програми розведення цілеспрямовано відбирають саме ці рідкісні морфи, хоча це, як відомо, результат інбридингу.

Темпи розведення в приватних популяціях тигрів викликають побоювання з приводу інбридингу, особливо з огляду на те, що фенотипи, засновані на рідкісних рецесивних мутаціях, вважаються такими, що мають високу економічну цінність.

За словами дослідників, існування золотистих тигрів у заповіднику Казіранга викликає побоювання, оскільки інбридинг знижує генетичну різноманітність популяції. Поява золотистих тигрів у заповіднику Казіранга з 2014 року припускає, що або цей рецесивний варіант гена стає більш поширеним унаслідок генетичного дрейфу, або інбридинг збільшує ймовірність його прояву.

