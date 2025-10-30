Почему люди видят всякую "нечисть" в темноте: объяснение офтальмолога может удивить

Существуют веские причины того, почему многие дети, и даже некоторые взрослые, боятся темноты. Дело в том, что наши глаза действительно нас обманывают, но как это происходит?

Эксперты говорят, что проблема заключается не в самой темноте. Даже с включенным светом люди могут видеть тусклые тени и мерцающие фигуры. При слабом освещении люди становятся более восприимчивы к движениям на краю периферийного зрения. И если добавить к этому сильное воображение, получится гремучая смесь, пишет Popular Science.

Профессор клинической офтальмологии в Медицинском центре Колумбийского университета Скотт Броди объяснил научные основы того, почему люди видят странные вещи в темноте.

«Мы привыкли к тому, что наше зрение очень точное, то есть мы видим только реальные вещи, которые действительно существуют. Но это не всегда так. Неврология и биохимия могут обманывать наше зрение», - говорит Броди.

Существует очень простой способ убедиться в том, что человеческая зрительная система может сбоить.

«Существуют так называемые оптические иллюзии, которые помогают проиллюстрировать, что в основе зрения лежат реальные физические и химические процессы», — объясняет ученый.

Проблема заключается в том, что глаза человека пытаются видеть в темноте, но результаты этого процесса неоднозначны. Иными словами, даже когда гаснет свет, сетчатка глаз не перестает работать. При тусклом освещении, палочки – высокочувствительные фоторецепторы, становятся более активными. Потому как палочки расположены ближе к краям сетчатки глаза, многие люди замечают, что их периферическое зрение становится острее.

«В темноте сетчатка почти так же активна, как и при свете. Просто большая часть активности приходится на выключенные клетки, а не на включенные. И даже самые незначительные изменения или квантовые вариации активации будут стимулировать нейронную сеть, даже если вокруг нет света», - объясняет офтальмолог.

В это время происходит множество химических и неврологических процессов, которые заставляют людей «видеть» несуществующие вещи. Случайные вспышки цвета, света и другие зрительные образы в темноте известны как визуализации под закрытыми глазами (ВЗГ).

Также известно, что в отсутствии света человеческие глаза на самом деле видят не полную черноту, а специфическое однородное темно-серое пятно. Также этот цвет называют «внутренним серым». Это происходит из-за визуального шума, который исходит от сигналов зрительного нерва и воспринимается мозгом как мерцание света в кромешной темноте. Эксперты сравнивают этот эффект со статическим шумом, который исходит от человеческой оптической системы, а не от окружающего мира.

«Суть в том, что в зрительной системе присутствует шум, который становится преобладающим ощущением при отсутствии света», - добавляет эксперт.

Кроме этого, существуют и другие факторы, которые могут создавать ощущение присутствия в темноте. Дело в том, что когда сетчатка глаз не получает достаточно информации, включаются другие органы чувств, и люди внезапно начинают слышать каждый шорох в темноте.

Также в темноте могу лучше ощущать свое тело. Это происходит благодаря проприоцепции, которая позволяет мозгу отслеживать движение и пространственное положение тела.

Напомним, ученые объяснили, почему мы так сильно боимся темноты. Исследователи рассказали, почему множество людей на планете боятся темноты и как справиться с этим страхом — ответ ученых большинству не понравится.