Чому люди бачать усяку "нечисть" у темряві: пояснення офтальмолога може здивувати

Існують вагомі причини того, чому багато дітей, і навіть деякі дорослі, бояться темряви. Річ у тім, що наші очі дійсно нас обманюють, але як це відбувається?

Експерти кажуть, що проблема полягає не в самій темряві. Навіть з увімкненим світлом люди можуть бачити тьмяні тіні та мерехтливі фігури. При слабкому освітленні люди стають більш сприйнятливими до рухів на краю периферійного зору. І якщо додати до цього сильну уяву, вийде гримуча суміш, пише Popular Science.

Професор клінічної офтальмології в Медичному центрі Колумбійського університету Скотт Броді пояснив наукові основи того, чому люди бачать дивні речі в темряві.

"Ми звикли до того, що наш зір дуже точний, тобто ми бачимо тільки реальні речі, які дійсно існують. Але це не завжди так. Неврологія та біохімія можуть обманювати наш зір", — каже Броді.

Існує дуже простий спосіб переконатися в тому, що людська зорова система може давати збої.

"Існують так звані оптичні ілюзії, які допомагають проілюструвати, що в основі зору лежать реальні фізичні та хімічні процеси", — пояснює вчений.

Проблема полягає в тому, що очі людини намагаються бачити в темряві, але результати цього процесу неоднозначні. Іншими словами, навіть коли гасне світло, сітківка очей не перестає працювати. За тьмяного освітлення, палички — високочутливі фоторецептори, стають активнішими. Оскільки палички розташовані ближче до країв сітківки ока, багато людей помічають, що їхній периферичний зір стає гострішим.

"У темряві сітківка майже так само активна, як і при світлі. Просто більша частина активності припадає на вимкнені клітини, а не на ввімкнені. І навіть найнезначніші зміни або квантові варіації активації стимулюватимуть нейронну мережу, навіть якщо навколо немає світла", — пояснює офтальмолог.

У цей час відбувається безліч хімічних і неврологічних процесів, які змушують людей "бачити" неіснуючі речі. Випадкові спалахи кольору, світла та інші зорові образи в темряві відомі як візуалізації під закритими очима (ВЗГ).

Також відомо, що за відсутності світла людські очі насправді бачать не повну чорноту, а специфічну однорідну темно-сіру пляму. Також цей колір називають "внутрішнім сірим". Це відбувається через візуальний шум, який виходить від сигналів зорового нерва і сприймається мозком як мерехтіння світла в непроглядній темряві. Експерти порівнюють цей ефект зі статичним шумом, який виходить від людської оптичної системи, а не від навколишнього світу.

"Суть у тому, що в зоровій системі присутній шум, який стає переважаючим відчуттям за відсутності світла", — додає експерт.

Крім цього, існують й інші чинники, які можуть створювати відчуття присутності в темряві. Річ у тім, що коли сітківка очей не отримує достатньо інформації, вмикаються інші органи чуття, і люди раптово починають чути кожен шурхіт у темряві.

Також у темряві можу краще відчувати своє тіло. Це відбувається завдяки пропріоцепції, яка дає змогу мозку відстежувати рух і просторове положення тіла.

Нагадаємо, вчені пояснили, чому ми так сильно боїмося темряви. Дослідники розповіли, чому безліч людей на планеті бояться темряви і як впоратися з цим страхом — відповідь учених більшості не сподобається.