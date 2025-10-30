Какао может стать лекарством от сидячего образа жизни: что открыли ученые

Сидячий образ жизни часто называют новым курением из-за его негативных последствий для здоровья. Но флаванолы, которые содержатся в какао, могут блокировать его пагубное воздействие на кровеносные сосуды.

В последнее время появляется все больше исследований подтверждающих, что сидячий образ жизни ухудшает наше здоровье. К примеру, одно из исследований показало, что каждые два часа, проведенные сидя за телевизором, увеличивают риск ожирения на 23%, а диабета – на 14%, пишет New Atlas.

Одна из причин, по которой такой образ жизни вреден для людей, заключается в ограничении функций сосудистой системы. Даже небольшое нарушение этого процесса может увеличивать риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты.

Но флаванолы похоже, могут иметь защитное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Ученые из Бирмингемского университета решили поверить, могут ли флаванолы в какао напрямую влиять на кровеносные сосуды во время сидения.

Для эксперимента было отобрано 40 здоровых молодых мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. На основе измерений пикового потребления кислорода (VO2), 20 участников были признаны «высокотренированными», а остальные 20 человек – «низкотренированными».

Обе группы были разделены пополам, где одной половине с высокой физической подготовкой давали какао-напиток с высоким содержанием флаванолов, а второй половине – с низким. То же было сделано в группе с низкой физической подготовкой. После этого всех участников усадили на стулья, где они провели два часа.

Люди с разной физической подготовкой, которые получали большую дозу флаванолов (695 мг), не испытывали снижение циркуляции в артериях рук и ног. В группе с низким содержанием флаванола (5,6 мг) наблюдалось снижение функции артерий рук и ног, а также повышение диастолического артериального давления и снижение кровотока, что приводило к снижению оксигенации мышц.

«Наш эксперимент показывает, что более высокий уровень физической подготовки не предотвращает временное ухудшение функции сосудов, вызванное сидением при употреблении только какао с низким содержанием флаванола», — говорит соавтор исследования Сэм Лукас.

Важно отметить, что после употребления напитка с высоким содержанием флаванола как у более подготовленных, так и у менее подготовленных участников сохранялась та же плотность мышц, что и до двухчасового сидения.

Исследователи утверждают, что это первый случай, когда было доказано защитное действие флаванола на артерии независимо от исходной физической подготовки.

Напомним, люди начали пить какао около 5400 лет назад. Следы какао нашли при раскопках древней стоянки цивилизации майо-чинчипе в Эквадоре.