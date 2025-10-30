Какао може стати ліками від сидячого способу життя: що відкрили вчені

Сидячий спосіб життя часто називають новим курінням через його негативні наслідки для здоров'я. Але флаваноли, які містяться в какао, можуть блокувати його згубний вплив на кровоносні судини.

Останнім часом з'являється все більше досліджень, які підтверджують, що сидячий спосіб життя погіршує наше здоров'я. Наприклад, одне з досліджень показало, що кожні дві години, проведені сидячи за телевізором, збільшують ризик ожиріння на 23%, а діабету — на 14%, пише New Atlas.

Одна з причин, через яку такий спосіб життя шкідливий для людей, полягає в обмеженні функцій судинної системи. Навіть невелике порушення цього процесу може збільшувати ризик серйозних серцево-судинних захворювань, таких як інфаркти та інсульти.

Але флаваноли схоже, можуть мати захисний вплив на серцево-судинну систему. Вчені з Бірмінгемського університету вирішили повірити, чи можуть флаваноли в какао безпосередньо впливати на кровоносні судини під час сидіння.

Для експерименту було відібрано 40 здорових молодих чоловіків віком від 18 до 45 років. На основі вимірювань пікового споживання кисню (VO2), 20 учасників були визнані "високотренованими", а решта 20 осіб — "низькотренованими".

Обидві групи були розділені навпіл, де одній половині з високою фізичною підготовкою давали какао-напій з високим вмістом флаванолів, а другій половині — з низьким. Те саме було зроблено в групі з низькою фізичною підготовкою. Після цього всіх учасників посадили на стільці, де вони провели дві години.

Люди з різною фізичною підготовкою, які отримували більшу дозу флаванолів (695 мг), не зазнавали зниження циркуляції в артеріях рук і ніг. У групі з низьким вмістом флаванолу (5,6 мг) спостерігалося зниження функції артерій рук і ніг, а також підвищення діастолічного артеріального тиску і зниження кровотоку, що призводило до зниження оксигенації м'язів.

"Наш експеримент показує, що вищий рівень фізичної підготовки не запобігає тимчасовому погіршенню функції судин, спричиненому сидінням за умови вживання лише какао з низьким вмістом флаванолу", — каже співавтор дослідження Сем Лукас.

Важливо зазначити, що після вживання напою з високим вмістом флаванолу як у більш підготовлених, так і в менш підготовлених учасників зберігалася та сама щільність м'язів, що й до двогодинного сидіння.

Дослідники стверджують, що це перший випадок, коли було доведено захисну дію флаванолу на артерії незалежно від вихідної фізичної підготовки.

Нагадаємо, люди почали пити какао близько 5400 років тому. Сліди какао знайшли під час розкопок стародавньої стоянки цивілізації майо-чинчипе в Еквадорі.