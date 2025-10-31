Глобальные системы Земли придется пересмотреть: найден важный фактор, который мы не учли
Исследователи обнаружили, что модели системы Земли, используемые для прогнозирования глобальных изменений окружающей среды, несовершенны. Данные указывают, что до сих пор мы не учитывали важный фактор.
Азот – важный компонент глобальной окружающей среды, влияющий на сельское хозяйство, климат, здоровье человека и экосистемы. Роль азотного цикла уже получила широкое признание, однако модели системы Земли (ESMs), используемые для прогнозирования глобальных изменений окружающей среды, до сих пор не учитывают его в полной мере, пишет PHYS.org.
Теперь ученые выступают за включение полного азотного цикла в ESMs – это включает сложные и взаимосвязанные пути перемещения азота между сушей, океанами и атмосферой. Отметим, что азот лишь недавно был включен в состав наземных компонентов некоторых ESMs, но рассматривался лишь в качестве фактора, ограничивающего первичную продуктивность.
Однако теперь ученые настаивают, что азот играет важную роль не только в росте растений, но также является мощным парниковы газом, фактором образования озона и аэрозольных компонентов. Лесные пожары высвобождают оксиды азота и аммиак, которые способствуют концентрации твердых частиц, в то время как многие морские микроорганизмы не только поглощают, но и выделяют азот.
Экспорт азота в океаны влияет как на первичную продуктивность океана, так и на выбросы азота в океане. При этом избыток азота в морских водах приводит к эвтрофикации, или чрезмерному содержанию питательных веществ, что может вызвать вредоносное цветение водорослей.
И все же, несмотря на глобальное значение, многие компоненты азотного цикла в моделях морского взаимодействия не являются полностью интерактивными, если вообще включены в модели. В большинстве случаев они являются статическими вводными данными для моделей. По словам авторов нового исследования, добавление динамических данных азотного цикла между сушей, океанами и атмосферой закроет значительный пробел в понимании того, как в дальнейшем будет меняться земной климат и окружающая среда планеты.
Ученые также признают, что для усовершенствования прогнозирования глобальной системы Земли потребуются дополнительные наблюдения. Это позволит получить более точные эталонные модели наземного азотного цикла, а также экспериментальные исследования для установления эмпирических ограничений на процессы, связанные с азотом.
Все это, как считает команда, может помочь нам понять и достичь целей Декларации Коломбо об устойчивом управлении азотом по сокращению азотных отходов вдвое к 2030 году.
