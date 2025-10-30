Защитит ли Землю от закипания "затмение Солнца": ученые назвали план по спасению мира рисковым

Распыление частиц в земную атмосферу – один из рассматриваемых сценариев охлаждения нагревающейся планеты. Идея может показаться хорошей, однако ученые настроены скептически – сработает лишь при правильном подходе.

Исследователи годами предупреждают о том, что климат Земли выходит из-под контроля: в результате ученые рассматривают несколько рисковых геоинженерных сценариев охлаждения планеты. Среди них установление шторки в Антарктиде, затемнение Солнца и распыление частиц в океане, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам группы ученых под руководством Миранды Хак, специалиста по аэрозолям из Колумбийского университета, существуют реальные логистические, инженерные и политические ограничения, которые означают, что любые стратосферные аэрозольные инъекции, направленные на охлаждение планеты, должны быть взвешены, прежде чем будут предприняты какие-либо попытки.

Відео дня

Специалист по атмосферной химии и специалист по аэрозолям из Колумбийского университета В. Фэй Макнил считает, что существует целый ряд последствий, которые могут произойти, если пытаться сделать это. Более того, ученые считают, что диапазон последствий гораздо шире, чем кто-либо предполагал до сих пор. Поскольку наша планета продолжает нагреваться с пугающей скоростью, ученые ищут потенциальные стратегии смягчения последствий.

Солнечная геоинженерия с помощью солнечного геоинженерного метода (SAI) – то, что называется "засеиванием" средних слоев атмосферы аэрозолями, отражающими часть солнечного света обратно в космос – в результате планете придется поглощать меньше тепла.

Идея может показаться рисковым, но фактически она основана на природном явлении: когда вулканическое извержение выбрасывает тонны пепла в стратосферу – это оказывает кратковременный охлаждающий эффект, поскольку пепел и пыль блокируют часть солнечных лучей. Этот охлаждающий эффект натолкнул ученых на другую гипотезу: определенные аэрозоли способны помочь смягчить последствия глобального потепления, вызванного склонностью людей сжигать ископаемое топливо.

Ученые использовали компьютерные модели, имитирующие SAI, и получили многообещающие результаты. Однако это модели, по словам ученых, не обязательно отражают то, что произошло бы в реальном сценарии. По словам Макнила, даже если моделирование сложное, оно неизбежно будет идеализированным, так как ученые моделируют идеальные частицы идеального размера. Более того, ученые размещают частицы в нужном количестве и месте, однако, рассматривая, где мы находимся на самом деле, по сравнению с этой идеализированной ситуацией, становится очевидной большая неопределенность в этих прогнозах.

В новой работе ученые хотели получить более реалистичное представление о том, с какими рисками может столкнуться человечество. В результате они провели собственный анализ, изучив стратегии развертывания, варианты управления, цепочки поставок и сложную физику распыления материалов в атмосферу. Результаты указывают на то, что оптимальная стратегия развертывания "затмения Солнца" предполагает управление SAI единым, координируемым на международном уровне и централизованным органом управления.

И все же ученые считают, что идеальный сценарий управления маловероятен, поскольку геополитические реалии означают, что в настоящее время мир не инвестирует в такое сотрудничество. Еще один вопрос заключается в том, какой материал стоит использовать в этом сценарии и насколько легко его получить. Алмазная и циркониевая пыль – один из потенциальных вариантов, однако прогнозы показывают, что спрос на материал превысит мировые темпы производства, что делает его неподходящим кандидатом.

В целом, ученые не исключают, что план сработает, но нам предстоит проделать еще много работы.

Напомним, ранее мы писали о том, что мир не погрузится во тьму 2 августа: произойдет событие, которое бывает раз в 100 лет.

Ранее Фокус писал о том, что рисковых планах по спасению Антарктиды: ледяные щиты хотят спасти затемнением солнца и возведя занавес.