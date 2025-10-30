Чи захистить Землю від закипання "затемнення Сонця": вчені назвали план із порятунку світу ризиковим

Розпилення частинок у земну атмосферу — один із розглянутих сценаріїв охолодження планети, що нагрівається. Ідея може здатися гарною, проте вчені налаштовані скептично — спрацює лише за правильного підходу.

Дослідники роками попереджають про те, що клімат Землі виходить з-під контролю: в результаті вчені розглядають кілька ризикових геоінженерних сценаріїв охолодження планети. Серед них встановлення шторки в Антарктиді, затемнення Сонця і розпорошення частинок в океані, пише Science Alert.

За словами групи вчених під керівництвом Міранди Хак, фахівця з аерозолів з Колумбійського університету, існують реальні логістичні, інженерні та політичні обмеження, які означають, що будь-які стратосферні аерозольні ін'єкції, спрямовані на охолодження планети, повинні бути зважені, перш ніж будуть зроблені будь-які спроби.

Спеціаліст з атмосферної хімії та фахівець з аерозолів з Колумбійського університету В. Фей Макніл вважає, що існує ціла низка наслідків, які можуть статися, якщо намагатися зробити це. Ба більше, вчені вважають, що діапазон наслідків набагато ширший, ніж будь-хто припускав досі. Оскільки наша планета продовжує нагріватися з жахливою швидкістю, вчені шукають потенційні стратегії пом'якшення наслідків.

Сонячна геоінженерія за допомогою сонячного геоінженерного методу (SAI) — те, що називається "засіванням" середніх шарів атмосфери аерозолями, що відбивають частину сонячного світла назад у космос, — унаслідок чого планеті доведеться поглинати менше тепла.

Ідея може здатися ризикованою, але фактично вона ґрунтується на природному явищі: коли вулканічне виверження викидає тонни попелу в стратосферу — це має короткочасний охолоджувальний ефект, оскільки попіл і пил блокують частину сонячних променів. Цей охолоджувальний ефект наштовхнув учених на іншу гіпотезу: певні аерозолі здатні допомогти пом'якшити наслідки глобального потепління, спричиненого схильністю людей спалювати викопне паливо.

Вчені використовували комп'ютерні моделі, що імітують SAI, і отримали перспективні результати. Однак ці моделі, за словами вчених, не обов'язково відображають те, що сталося б у реальному сценарії. За словами Макніла, навіть якщо моделювання складне, воно неминуче буде ідеалізованим, оскільки вчені моделюють ідеальні частинки ідеального розміру. Ба більше, науковці розміщують частинки в потрібній кількості та місці, однак, розглядаючи, де ми перебуваємо насправді, порівняно з цією ідеалізованою ситуацією, стає очевидною велика невизначеність у цих прогнозах.

У новій роботі вчені хотіли отримати більш реалістичне уявлення про те, з якими ризиками може зіткнутися людство. У результаті вони провели власний аналіз, вивчивши стратегії розгортання, варіанти управління, ланцюжки поставок і складну фізику розпилення матеріалів в атмосферу. Результати вказують на те, що оптимальна стратегія розгортання "затемнення Сонця" передбачає управління SAI єдиним, координованим на міжнародному рівні й централізованим органом управління.

Та все ж науковці вважають, що ідеальний сценарій управління малоймовірний, оскільки геополітичні реалії означають, що наразі світ не інвестує в таку співпрацю. Ще одне питання полягає в тому, який матеріал варто використовувати в цьому сценарії та наскільки легко його отримати. Алмазний і цирконієвий пил — один із потенційних варіантів, однак прогнози показують, що попит на матеріал перевищить світові темпи виробництва, що робить його невідповідним кандидатом.

Загалом, вчені не виключають, що план спрацює, але нам належить виконати ще багато роботи.

