Глобальні системи Землі доведеться переглянути: знайдено важливий фактор, який ми не врахували

Дослідники виявили, що моделі системи Землі, які використовуються для прогнозування глобальних змін довкілля, недосконалі. Дані вказують, що досі ми не враховували важливий фактор.

Азот — важливий компонент глобального довкілля, що впливає на сільське господарство, клімат, здоров'я людини та екосистеми. Роль азотного циклу вже здобула широке визнання, проте моделі системи Землі (ESMs), що використовуються для прогнозування глобальних змін навколишнього середовища, досі не враховують його повною мірою, пише PHYS.org.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Тепер учені виступають за включення повного азотного циклу в ESMs — це включає складні та взаємопов'язані шляхи переміщення азоту між сушею, океанами й атмосферою. Зазначимо, що азот лише нещодавно було включено до складу наземних компонентів деяких ESMs, але його розглядали лише як фактор, що обмежує первинну продуктивність.

Відео дня

Однак тепер вчені наполягають, що азот відіграє важливу роль не тільки в рості рослин, але також є потужним парниковим газом, фактором утворення озону та аерозольних компонентів. Лісові пожежі вивільняють оксиди азоту та аміак, які сприяють концентрації твердих частинок, в той час, як багато морських мікроорганізмів не тільки поглинають, а й виділяють азот.

Експорт азоту в океани впливає як на первинну продуктивність океану, так і на викиди азоту в океані. При цьому надлишок азоту в морських водах призводить до евтрофікації, або надмірного вмісту поживних речовин, що може викликати шкідливе цвітіння водоростей.

І все ж, попри глобальне значення, багато компонентів азотного циклу в моделях морської взаємодії не є повністю інтерактивними, якщо взагалі включені в моделі. У більшості випадків вони є статичними вступними даними для моделей. За словами авторів нового дослідження, додавання динамічних даних азотного циклу між сушею, океанами й атмосферою закриє значну прогалину в розумінні того, як надалі змінюватиметься земний клімат і навколишнє середовище планети.

Вчені також визнають, що для вдосконалення прогнозування глобальної системи Землі будуть потрібні додаткові спостереження. Це дасть змогу отримати точніші еталонні моделі наземного азотного циклу, а також експериментальні дослідження для встановлення емпіричних обмежень на процеси, пов'язані з азотом.

Усе це, як вважає команда, може допомогти нам зрозуміти й досягти цілей Декларації Коломбо про стале управління азотом щодо скорочення азотних відходів удвічі до 2030 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли, як зародилося життя на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили нове джерело парникових газів: воно розташоване в Сибіру.