В Южном океане обнаружен "шар смерти": хищный организм скрывался на глубине 3601 м (видео)

Исследователи, изучавшие темные глубины океана, открыли три десятка новых видов. Среди них – хищная губка “шар смерти”, которая весьма необычна даже для глубоководных районов.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов. В глубинах океана живут самые причудливые существа и еще 30 новых видов только что были открыты учеными. Среди них хищная морская губка "шар смерти", которая выглядит весьма необычно даже для глубоководных районов, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По данным организации Nippon Foundation – Nekton Ocean Census, ранее неизвестные глубоководные чудаки являются новым видом после двух экспедиций по исследованию этого района. Самым удивительным, по словам ученых, является вид губок рода Chondrocladia, который вместо того, чтобы спокойно фильтровать питательные вещества на морском дне, выбирает насилие.

Відео дня

Губка была обнаружена на глубине 3601 метр к востоку от острова Монтагью. Существо покрыто маленькими прозрачными шариками, похожими на пинг-понг, с крошечными крючками для ловли добычи. Простыми словами, назвав губку хищной, ученые не шутили.

Команда, сделавшая открытие, использовала подводный аппарат ROV SuBastian для обследования вулканических кальдер, Южно-Сандвичева желоба и морского дна вокруг двух из Южных Сандвичевых островов — острова Монтагью и острова Сондерс. В общей сложности ученым удалось отобрать почти 2000 образцов, относящихся к 14 различным группам животных, хотя еще многое остается неизвестным.

По словам руководителя научного отдела Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, доктора Мишель Тейлор, Южный океан все еще остается малоизученным – на сегодняшний день ученым удалось исследовать менее 30% образцов, собранных в ходе последней экспедиции. И все же команда смогла подтвердить открытие 30 новых видов, что указывает на то, насколько много биоразнообразия все еще остается неизученным.

В ходе экспедиций ученые обнаружили новый вид чешуйчатых червей с радужным блеском, замеченный на глубине более 2700 метров. Ученые также открыли новые виды морских перьев и звезд, а также черных кораллов. Команда также впервые сняла на видео молодь гигантского кальмара.

Кроме того, ученые наблюдали за уже известными науке червями-зомби. У этих причудливых существ нет рта, и для выживания им необходим симбиотический союз с бактериями, которые расщепляют жиры, содержащиеся в тушах животных на дне океана.

Экспедиция также исследовала новый участок морского дна после того, как в начале года от шельфового ледника Георга VI откололся айсберг A-84. Это стало первым исследованием, в ходе которого была обнаружена область, ранее покрытая примерно 150-метровым льдом.

Отметим, что цель проекта заключается в открытии 100 000 новых видов из числа от 1 до 2 миллионов, предположительно обитающих в океане.

Напомним, ране мы писали о том, что редкое морское существо выживает за счет токсичного металла.

Ранее Фокус писал о том, что найдены 160 млн лет потерянной эволюции: тайну раскрыла морская "нога" возрастом 550 млн лет.