У Південному океані виявлено "кулю смерті": хижий організм переховувався на глибині 3601 м (відео)

Дослідники, які вивчали темні глибини океану, відкрили три десятки нових видів. Серед них — хижа губка "куля смерті", яка вельми незвичайна навіть для глибоководних районів.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домом для неймовірної кількості видів. У глибинах океану живуть найхимерніші істоти й ще 30 нових видів щойно були відкриті вченими. Серед них хижа морська губка "куля смерті", яка має вельми незвичайний вигляд навіть для глибоководних районів, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За даними організації Nippon Foundation — Nekton Ocean Census, раніше невідомі глибоководні диваки є новим видом після двох експедицій з дослідження цього району. Найдивовижнішим, за словами вчених, є вид губок роду Chondrocladia, який замість того, щоб спокійно фільтрувати поживні речовини на морському дні, обирає насильство.

Відео дня

Губка була виявлена на глибині 3601 метр на схід від острова Монтаг'ю. Істота вкрита маленькими прозорими кульками, схожими на пінг-понг, з крихітними гачками для лову здобичі. Простими словами, назвавши губку хижою, вчені не жартували.

Команда, яка зробила відкриття, використовувала підводний апарат ROV SuBastian для обстеження вулканічних кальдер, Південно-Сандвічевого жолоба і морського дна навколо двох із Південних Сандвічевих островів — острова Монтаг'ю та острова Сондерс. Загалом ученим вдалося відібрати майже 2000 зразків, що належать до 14 різних груп тварин, хоча ще багато чого залишається невідомим.

За словами керівниці наукового відділу Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, докторки Мішель Тейлор, Південний океан все ще залишається маловивченим — сьогодні вченим вдалося дослідити менш як 30% зразків, зібраних під час останньої експедиції. І все ж команда змогла підтвердити відкриття 30 нових видів, що вказує на те, наскільки багато біорізноманіття все ще залишається невивченим.

Під час експедицій вчені виявили новий вид лускатих черв'яків з райдужним блиском, помічений на глибині понад 2700 метрів. Вчені також відкрили нові види морського пір'я і зірок, а також чорних коралів. Команда також уперше зняла на відео молодь гігантського кальмара.

Крім того, вчені спостерігали за вже відомими науці черв'яками-зомбі. У цих химерних істот немає рота, і для виживання їм необхідний симбіотичний союз із бактеріями, які розщеплюють жири, що містяться в тушах тварин на дні океану.

Експедиція також досліджувала нову ділянку морського дна після того, як на початку року від шельфового льодовика Георга VI відколовся айсберг A-84. Це стало першим дослідженням, під час якого було виявлено ділянку, раніше вкриту приблизно 150-метровим льодом.

Зазначимо, що мета проєкту полягає у відкритті 100 000 нових видів із числа від 1 до 2 мільйонів, які, ймовірно, мешкають в океані.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що рідкісна морська істота виживає коштом токсичного металу.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено 160 млн років втраченої еволюції: таємницю розкрила морська "нога" віком 550 млн років.