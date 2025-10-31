Космический аппарат сделал фотографию мощного взрыва на обратной стороне Солнца (фото)

Если бы это извержение плазмы достигло Земли, то на планете могла бы возникнуть очень сильная геомагнитная буря.

Метеорологический спутник GOES-19, которым управляет Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, вращается вокруг Земли на высоте 36 000 км. С его помощью ученые следят за активностью Солнца, которая формирует космическую погоду, влияющую на Землю. Ученые показали фотографию мощного коронального выброса массы на обратной стороне Солнца, которую сделал коронограф CCOR-1, установленный на GOES-19, пишет Space.

На обратной стороне Солнца, в зоне активных солнечных пятен AR 4246 21 октября 2025 года произошел впечатляющий корональный выброс массы. Мощное извержение плазмы произошло сразу после того, как активная зона солнечных пятен переместилась по поверхности Солнца и стала невидимой для наземных телескопов и метеорологических спутников, наблюдающих за активностью нашей звезды.

Корональный выбросы массы представляют собой одни из самых впечатляющих взрывов в Солнечной системе. Во время этих масштабных извержений в космос выбрасываются огромные облака намагниченной плазмы из солнечной короны в межпланетное пространство, иногда со скоростью в миллионы километров в час.

Многие корональные выбросы плазмы происходят на обратной стороне Солнце, и их не могут увидеть наземные телескопы. Эти события формируют структуру солнечного ветра, который впоследствии проносится мимо Земли или воздействует на другие планеты, такие как Венера и Марс.

Но коронограф CCOR-1, установленный на борту метеорологического спутника GOES-19, блокирует яркий диск Солнца, чтобы запечатлеть корональные выбросы массы по мере их расширения в космос.

Если корональные выбросы плазмы направлены в сторону Земли, они могут они спровоцировать появление геомагнитной бури. Чем мощнее выброс плазмы, тем сильнее может быть геомагнитная буря. Она вызывает появление ярких полярных сияний, а также может нарушить работу спутников на орбите и работу энергосистем на Земле. Хотя этот корональный выброс массы не оказал прямого воздействия на Землю, он продемонстрировал, насколько мощным может быть наше Солнце.

Это изображение дает представление о солнечной буре, которая могла бы повлиять на нашу планету и технологии.

